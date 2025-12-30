Сергей Григорович – победитель рейтинга Фокуса "Украинец года 2025"

47-летний Сергей Григорович, создавший одну из самых популярных игр в истории S.T.A.L.K.E.R. во время полномасштабной войны с Россией проявил свою гражданскую позицию и ушел с рынка РФ, несмотря на существенные материальные потери. Кроме того, в продолжении культового шутера он показал всему миру Украину с ее богатой культурой, традициями и невероятно сильными людьми.

29 декабря заканчивается голосование за звание победителя рейтинга Фокуса "Украинец года 2025: держат фронт и прославляют страну", в котором участвовали самые знаковые для страны люди, начиная от политиков и военных и заканчивая спортсменами и людьми из шоу-бизнеса.

Уже сейчас можно констатировать, что безусловным лидером народного голосования стал разработчик компьютерных игр из Киева, основатель компании GSC Game World, подарившей миру S.T.A.L.K.E.R., "Казаки" и другие популярные игры.

В первую пятерку самых уважаемых также вошли:

командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый ;

; чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик ;

; начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов;

глава Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк, что говорит о высоком уровне доверия украинцев к людям в военной форме.

Сергей Григорович: что о нем известно

В конце 2024 года студия GSC Game World, основанная Сергеем Григоровичем, выпустила долгожданное продолжение украинского мегапопулярного шутера под названием S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Если в феврале 2022 году компания Сергея заявила о прекращении продаж S.T.A.L.K.E.R. в России, то в 2025-м пошла еще дальше и удалила русский язык из улучшенной версии оригинальной трилогии серии. Это вызвало огромную волну хейта со стороны пользователей из страны-агрессора, однако Григорович своей позиции не поменял.

Более того, он сделал S.T.A.L.K.E.R. площадкой для популяризации украинской культуры. В ней — 400 треков украинских музыкантов, как популярных, так и представителей андеграунда, что продвигает национальное творчество в мир, создавая настоящий игровой гид по неповторимой самобытности Украины.

Кстати, далеко не все знают, что первые три буквы названия компании GSC Game World – аббревиатура имени ее создателя Сергея Константиновича Григоровича.

Сейчас он активно поддерживает ВСУ и в одном интервью признался, что с начала войны на помощь армии перечислил $20 миллионов. Эти деньги пошли на закупку авто, дронов, Старлинков и многого-многого другого.

Рейтинг Фокуса "Украинец года 2025": основные критерии отбора

Достижения на поле боя или помощь фронту;

честность, трудолюбие и преданность своему делу;

любовь к стране, уважение к ее культуре, традициям и истории;

популяризация Украины на международной арене.

