Сергій Григорович — переможець рейтингу Фокуса "Українець року 2025"

47-річний Сергій Григорович, який створив одну з найпопулярніших ігор в історії S.T.A.L.K.E.R., під час повномасштабної війни з Росією проявив свою громадянську позицію і пішов з ринку РФ, незважаючи на суттєві матеріальні втрати. Крім того, у продовженні культового шутера він показав усьому світові Україну з її багатою культурою, традиціями та неймовірно сильними людьми.

29 грудня закінчується голосування за звання переможця рейтингу Фокуса "Українець року 2025: тримають фронт і прославляють країну", у якому брали участь найзнаковіші для країни люди, починаючи від політиків і військових, і закінчуючи спортсменами та людьми з шоу-бізнесу.

Уже зараз можна констатувати, що безумовним лідером народного голосування став розробник комп'ютерних ігор із Києва, засновник компанії GSC Game World, яка подарувала світові S.T.A.L.K.E.R., "Козаки" та інші популярні ігри.

До першої п'ятірки найбільш шанованих також увійшли:

командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий ;

; чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик ;

; начальник Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов;

голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк, що свідчить про високий рівень довіри українців до людей у військовій формі.

Сергій Григорович: що про нього відомо

Наприкінці 2024 року студія GSC Game World, заснована Сергієм Григоровичем, випустила довгоочікуване продовження українського мегапопулярного шутера під назвою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Якщо в лютому 2022 року компанія Сергія заявила про припинення продажів S.T.A.L.K.E.R. у Росії, то в 2025-му пішла ще далі і видалила російську мову з поліпшеної версії оригінальної трилогії серії. Це викликало величезну хвилю хейту з боку користувачів із країни-агресора, однак Григорович своєї позиції не змінив.

Ба більше, він зробив S.T.A.L.K.E.R. майданчиком для популяризації української культури. У ній — 400 треків українських музикантів, як популярних, так і представників андеграунду, що просуває національну творчість у світ, створюючи справжній ігровий гід неповторною самобутністю України.

До речі, далеко не всі знають, що перші три літери назви компанії GSC Game World — абревіатура імені її творця Сергія Костянтиновича Григоровича.

Зараз він активно підтримує ЗСУ і в одному інтерв'ю зізнався, що з початку війни на допомогу армії перерахував $20 мільйонів. Ці гроші пішли на закупівлю авто, дронів, Старлінків і багато чого-багато чого іншого.

Рейтинг Фокусу "Українець року 2025": основні критерії відбору

Досягнення на полі бою або допомога фронту;

чесність, працьовитість і відданість своїй справі;

любов до країни, повага до її культури, традицій та історії;

популяризація України на міжнародній арені.

Нагадаємо, ознайомитися з усім рейтингом "Українець року 2025: тримають фронт і прославляють країну" можна ось тут.