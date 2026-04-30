Рейтинг "ТОП 25 университетов Украины — 2026": назван лучший вуз страны

Украинцы выбрали лучший университет Украины

Фокус завершил онлайн-голосование рейтинга "ТОП-25 университетов Украины— 2026". Читателям необходимо было выбрать 25 из 50 высших учебных заведений, представленных в лонг-листе.

Во время голосования учитывались не только престижность того или иного вуза, но и способность адаптироваться к учебному процессу в условиях полномасштабной войны с учетом миграции студентов и преподавателей, цифровизации и других вызовов.

Первых четыре места заняли университеты из профронтовых городов.

Лидером рейтинга "ТОП 25 университетов Украины — 2026" стал Запорожский государственный медико-фармацевтический университет, за который отдали голоса 8586 участников голосования.

Война и близость к фронту побудили коллектив учебного заведения перестроить работу в соответствии со сложившимися условиями. С 2022 года университет ввел смешанный формат обучения с сочетанием аудиторных занятий и онлайн-технологий, развил симуляционные центры практической подготовки, сохранил набор студентов и международную активность.

Второе место с 7987 голосами — у Национального аэрокосмического университета "Харьковский авиационный институт", более известный как ХАИ.

Несмотря на то, что в ходе боевых действий и массированных обстрелов Харькова часть корпусов и инфраструктуры университета была повреждена, учебный процесс не остановился. Высшее учебное заведение перешло на смешанный и дистанционный формат, восстанавливает помещения, обустраивает безопасные учебные пространства в укрытиях и продолжает подготовку студентов даже в сложных условиях.

Третье место рейтинга занял Харьковский национальный медицинский университет, набрав 7454 голоса. Как и большинство заведений в прифронтовых городах, он перестроил процесс с 2022 года с учетом условий безопасности.

В итоге значительная часть занятий переведена в онлайн- или смешанный формат, изменена организация клинической практики, поступление осуществляется через НМТ и мотивационные письма.

Несмотря на сложную ситуацию в Харькове, университет сохраняет учебную и научную деятельность.

Рейтинг "ТОП 25 университетов Украины — 2026":

  1. Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
  2. Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт"
  3. Харьковский национальный медицинский университет
  4. Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
  5. Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  6. Сумской государственный университет
  7. Луганский государственный медицинский университет
  8. Буковинский государственный медицинский университет
  9. Национальный университет "Одесская юридическая академия"
  10. Винницкий национальный технический университет
  11. Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
  12. Государственный университет "Житомирская политехника"
  13. Винницкий национальный медицинский университет имени Николая Пирогова
  14. Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
  15. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  16. Сумской национальный аграрный университет
  17. Харьковский национальный университет имени Василия Каразина
  18. Национальный университет "Одесская политехника"
  19. Национальный университет "Львовская политехника"
  20. Харьковский национальный университет радиоэлектроники
  21. Западноукраинский национальный университет
  22. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  23. Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
  24. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  25. Львовский национальный университет имени Ивана Франко