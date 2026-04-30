Рейтинг "ТОП 25 университетов Украины — 2026": назван лучший вуз страны

Фокус завершил онлайн-голосование рейтинга "ТОП-25 университетов Украины— 2026". Читателям необходимо было выбрать 25 из 50 высших учебных заведений, представленных в лонг-листе.

Во время голосования учитывались не только престижность того или иного вуза, но и способность адаптироваться к учебному процессу в условиях полномасштабной войны с учетом миграции студентов и преподавателей, цифровизации и других вызовов.

Первых четыре места заняли университеты из профронтовых городов.

Лидером рейтинга "ТОП 25 университетов Украины — 2026" стал Запорожский государственный медико-фармацевтический университет, за который отдали голоса 8586 участников голосования.

Война и близость к фронту побудили коллектив учебного заведения перестроить работу в соответствии со сложившимися условиями. С 2022 года университет ввел смешанный формат обучения с сочетанием аудиторных занятий и онлайн-технологий, развил симуляционные центры практической подготовки, сохранил набор студентов и международную активность.

Второе место с 7987 голосами — у Национального аэрокосмического университета "Харьковский авиационный институт", более известный как ХАИ.

Несмотря на то, что в ходе боевых действий и массированных обстрелов Харькова часть корпусов и инфраструктуры университета была повреждена, учебный процесс не остановился. Высшее учебное заведение перешло на смешанный и дистанционный формат, восстанавливает помещения, обустраивает безопасные учебные пространства в укрытиях и продолжает подготовку студентов даже в сложных условиях.

Третье место рейтинга занял Харьковский национальный медицинский университет, набрав 7454 голоса. Как и большинство заведений в прифронтовых городах, он перестроил процесс с 2022 года с учетом условий безопасности.

В итоге значительная часть занятий переведена в онлайн- или смешанный формат, изменена организация клинической практики, поступление осуществляется через НМТ и мотивационные письма.

Несмотря на сложную ситуацию в Харькове, университет сохраняет учебную и научную деятельность.

Рейтинг "ТОП 25 университетов Украины — 2026":