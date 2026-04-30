Рейтинг "ТОП 25 университетов Украины — 2026": назван лучший вуз страны
Фокус завершил онлайн-голосование рейтинга "ТОП-25 университетов Украины— 2026". Читателям необходимо было выбрать 25 из 50 высших учебных заведений, представленных в лонг-листе.
Во время голосования учитывались не только престижность того или иного вуза, но и способность адаптироваться к учебному процессу в условиях полномасштабной войны с учетом миграции студентов и преподавателей, цифровизации и других вызовов.
Первых четыре места заняли университеты из профронтовых городов.
Лидером рейтинга "ТОП 25 университетов Украины — 2026" стал Запорожский государственный медико-фармацевтический университет, за который отдали голоса 8586 участников голосования.
Война и близость к фронту побудили коллектив учебного заведения перестроить работу в соответствии со сложившимися условиями. С 2022 года университет ввел смешанный формат обучения с сочетанием аудиторных занятий и онлайн-технологий, развил симуляционные центры практической подготовки, сохранил набор студентов и международную активность.
Второе место с 7987 голосами — у Национального аэрокосмического университета "Харьковский авиационный институт", более известный как ХАИ.
Несмотря на то, что в ходе боевых действий и массированных обстрелов Харькова часть корпусов и инфраструктуры университета была повреждена, учебный процесс не остановился. Высшее учебное заведение перешло на смешанный и дистанционный формат, восстанавливает помещения, обустраивает безопасные учебные пространства в укрытиях и продолжает подготовку студентов даже в сложных условиях.
Третье место рейтинга занял Харьковский национальный медицинский университет, набрав 7454 голоса. Как и большинство заведений в прифронтовых городах, он перестроил процесс с 2022 года с учетом условий безопасности.
В итоге значительная часть занятий переведена в онлайн- или смешанный формат, изменена организация клинической практики, поступление осуществляется через НМТ и мотивационные письма.
Несмотря на сложную ситуацию в Харькове, университет сохраняет учебную и научную деятельность.
Рейтинг "ТОП 25 университетов Украины — 2026":
- Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
- Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт"
- Харьковский национальный медицинский университет
- Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- Сумской государственный университет
- Луганский государственный медицинский университет
- Буковинский государственный медицинский университет
- Национальный университет "Одесская юридическая академия"
- Винницкий национальный технический университет
- Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
- Государственный университет "Житомирская политехника"
- Винницкий национальный медицинский университет имени Николая Пирогова
- Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
- Сумской национальный аграрный университет
- Харьковский национальный университет имени Василия Каразина
- Национальный университет "Одесская политехника"
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Западноукраинский национальный университет
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко