Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Ексклюзиви

Рейтинг "Топ 25 університетів України — 2026": названо найкращий виш країни

Рейтинг Топ 25 університетів України — 2026 — переможець рейтингу
Українці обрали найкращий університет України

Фокус завершив онлайн-голосування рейтингу "Топ 25 університетів України-2026". Читачам необхідно було обрати 25 із 50 закладів вищої освіти, представлених у лонг-листі.

Під час голосування бралися до уваги не лише престижність того чи іншого ЗВО, а й спроможність адаптуватися до навчального процесу в умовах повномасштабної війни з урахуванням міграції студентів і викладачів, цифровізації та інших викликів.

Перших чотири місця посіли університети з профронтових міст.

Лідером рейтингу "Топ 25 університетів України — 2026" став Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, за який віддали голоси 8586 учасників голосування.

Війна та близькість до фронту спонукали колектив навчального закладу перебудувати роботу відповідно до умов, що склалися. З 2022 року університет запровадив змішаний формат навчання з поєднанням аудиторних занять та онлайн-технологій, розвинув симуляційні центри практичної підготовки, зберіг набір студентів та міжнародну активність.

Відео дня

Друге місце з 7987 голосами — у Національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут", що більш відомий як ХАІ.

Попри те, що під час бойових дій і масованих обстрілів Харкова частину корпусів та інфраструктури університету було пошкоджено, навчальний процес не зупинився. Заклад вищої освіти перейшов на змішаний і дистанційний формат, відновлює приміщення, облаштовує безпечні навчальні простори в укриттях і продовжує підготовку студентів навіть у складних умовах.

Третє місце рейтингу посів Харківський національний медичний університет, набравши 7454 голоси. Як і більшість закладів у прифронтових містах, він перебудував процес із 2022 року з огляду на умови безпеки. У підсумку значна частина занять переведена в онлайн- або змішаний формат, змінено організацію клінічної практики, вступ здійснюється через НМТ і мотиваційні листи.

Незважаючи на складну ситуацію в Харкові, університет зберігає навчальну та наукову діяльність.

Рейтинг "Топ 25 університетів України — 2026":

  1. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
  2. Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"
  3. Харківський національний медичний університет
  4. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
  5. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
  6. Сумський державний університет
  7. Луганський державний медичний університет
  8. Буковинський державний медичний університет
  9. Національний університет "Одеська юридична академія"
  10. Вінницький національний технічний університет
  11. Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
  12. Державний університет "Житомирська політехніка"
  13. Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова
  14. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
  15. Національний університет біоресурсів і природокористування України
  16. Сумський національний аграрний університет
  17. Харківський національний університет імені Василя Каразіна
  18. Національний університет "Одеська політехніка"
  19. Національний університет "Львівська політехніка"
  20. Харківський національний університет радіоелектроніки
  21. Західноукраїнський національний університет
  22. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
  23. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  24. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  25. Львівський національний університет імені Івана Франка