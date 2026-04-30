Рейтинг "Топ 25 університетів України — 2026": названо найкращий виш країни

Фокус завершив онлайн-голосування рейтингу "Топ 25 університетів України-2026". Читачам необхідно було обрати 25 із 50 закладів вищої освіти, представлених у лонг-листі.

Під час голосування бралися до уваги не лише престижність того чи іншого ЗВО, а й спроможність адаптуватися до навчального процесу в умовах повномасштабної війни з урахуванням міграції студентів і викладачів, цифровізації та інших викликів.

Перших чотири місця посіли університети з профронтових міст.

Лідером рейтингу "Топ 25 університетів України — 2026" став Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, за який віддали голоси 8586 учасників голосування.

Війна та близькість до фронту спонукали колектив навчального закладу перебудувати роботу відповідно до умов, що склалися. З 2022 року університет запровадив змішаний формат навчання з поєднанням аудиторних занять та онлайн-технологій, розвинув симуляційні центри практичної підготовки, зберіг набір студентів та міжнародну активність.

Друге місце з 7987 голосами — у Національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут", що більш відомий як ХАІ.

Попри те, що під час бойових дій і масованих обстрілів Харкова частину корпусів та інфраструктури університету було пошкоджено, навчальний процес не зупинився. Заклад вищої освіти перейшов на змішаний і дистанційний формат, відновлює приміщення, облаштовує безпечні навчальні простори в укриттях і продовжує підготовку студентів навіть у складних умовах.

Третє місце рейтингу посів Харківський національний медичний університет, набравши 7454 голоси. Як і більшість закладів у прифронтових містах, він перебудував процес із 2022 року з огляду на умови безпеки. У підсумку значна частина занять переведена в онлайн- або змішаний формат, змінено організацію клінічної практики, вступ здійснюється через НМТ і мотиваційні листи.

Незважаючи на складну ситуацію в Харкові, університет зберігає навчальну та наукову діяльність.

Рейтинг "Топ 25 університетів України — 2026":