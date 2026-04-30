Рейтинг "Топ 25 університетів України — 2026": названо найкращий виш країни
Фокус завершив онлайн-голосування рейтингу "Топ 25 університетів України-2026". Читачам необхідно було обрати 25 із 50 закладів вищої освіти, представлених у лонг-листі.
Під час голосування бралися до уваги не лише престижність того чи іншого ЗВО, а й спроможність адаптуватися до навчального процесу в умовах повномасштабної війни з урахуванням міграції студентів і викладачів, цифровізації та інших викликів.
Перших чотири місця посіли університети з профронтових міст.
Лідером рейтингу "Топ 25 університетів України — 2026" став Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, за який віддали голоси 8586 учасників голосування.
Війна та близькість до фронту спонукали колектив навчального закладу перебудувати роботу відповідно до умов, що склалися. З 2022 року університет запровадив змішаний формат навчання з поєднанням аудиторних занять та онлайн-технологій, розвинув симуляційні центри практичної підготовки, зберіг набір студентів та міжнародну активність.
Друге місце з 7987 голосами — у Національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут", що більш відомий як ХАІ.
Попри те, що під час бойових дій і масованих обстрілів Харкова частину корпусів та інфраструктури університету було пошкоджено, навчальний процес не зупинився. Заклад вищої освіти перейшов на змішаний і дистанційний формат, відновлює приміщення, облаштовує безпечні навчальні простори в укриттях і продовжує підготовку студентів навіть у складних умовах.
Третє місце рейтингу посів Харківський національний медичний університет, набравши 7454 голоси. Як і більшість закладів у прифронтових містах, він перебудував процес із 2022 року з огляду на умови безпеки. У підсумку значна частина занять переведена в онлайн- або змішаний формат, змінено організацію клінічної практики, вступ здійснюється через НМТ і мотиваційні листи.
Незважаючи на складну ситуацію в Харкові, університет зберігає навчальну та наукову діяльність.
Рейтинг "Топ 25 університетів України — 2026":
- Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
- Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"
- Харківський національний медичний університет
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Сумський державний університет
- Луганський державний медичний університет
- Буковинський державний медичний університет
- Національний університет "Одеська юридична академія"
- Вінницький національний технічний університет
- Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
- Державний університет "Житомирська політехніка"
- Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова
- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
- Національний університет біоресурсів і природокористування України
- Сумський національний аграрний університет
- Харківський національний університет імені Василя Каразіна
- Національний університет "Одеська політехніка"
- Національний університет "Львівська політехніка"
- Харківський національний університет радіоелектроніки
- Західноукраїнський національний університет
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Львівський національний університет імені Івана Франка