Нацбанк встановив курс долара на 12 червня на рівні 44,93 грн.

Американська валюта — долар США знову здорожчав до 44,9256 грн, що на 10 коп. більше за попередній банківський день.

Євро також оновив рекордні значення. Офіційний курс на 12 червня встановлено на рівні 51,8352 грн за євро.

Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, останніми днями гривня демонструє помітне послаблення щодо долара, за три дні американська валюта суттєво зміцнилася.

"Долар до гривні в понеділок зріс на 0,7%, у вівторок також на 0,7% — це були два найбільш агресивні дні. У середу зростання склало ще 0,2%", — пояснив експерт.

За його словами, оприлюднена Нацбанком статистика свідчить про збільшення дисбалансу на валютному ринку.

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"Чистий попит на готівковому ринку зріс, але в середньому він залишається суттєво нижчим за рівні четвертого кварталу 2025 року та першого кварталу 2026 року, а тим більше за показники 2024 року", — додав Шевчишин.

Курс валют на 12 червня

Аналітик звертає увагу, що на міжбанківському ринку попит на валюту збільшується досить повільно — приблизно на 1,5% у порівнянні з попереднім тижнем. Водночас пропозиція валюти скоротилася на 12%, що становить близько 30 млн доларів на день.

На думку експерта, причиною може бути небажання продавців виходити на ринок в очікуванні подальшого зростання курсу.

"Продавці валюти або притримували її від продажу, адже можна буде продати дорожче, або ж ми маємо певні проблеми з експортом. Поки що даних недостатньо, щоб однозначно підтвердити одну з цих версій", — зазначив він.

Шевчишин підсумував, що дефіцит валюти на ринку збільшився через активніший попит на готівковому сегменті та пасивність продавців на міжбанку.

"Отже, дефіцит ринку зріс за рахунок готівкового ринку та пасивності продавців міжбанку", — наголосив аналітик.

Курс валют на 12 червня

За даними НБУ, офіційний курс валют на 12 червня становить:

долар — 44,9256 грн;

євро — 51,8352 грн;

польського злотого — 12,1888 грн.

Подальша динаміка курсу залежатиме від балансу попиту та пропозиції валюти, а також від ситуації з експортною виручкою та настроїв учасників ринку.

Нагадаємо, раніше банки України вкотре підвищили курси іноземних валют. Середній курс продажу долара вперше досяг позначки 45,20 грн, а офіційний курс НБУ встановив черговий історичний максимум.