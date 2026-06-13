Для України ситуація погіршилася: МВФ знизив прогноз щодо ВВП
МВФ знизив прогноз зростання ВВП України у 2026 році до 1–1,6 %. При цьому, за оцінками експертів, окремі галузі продовжують збільшувати прибуток, незважаючи на війну.
Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання економіки України на 2026 рік. Тепер у Фонді очікують, що ВВП країни збільшиться лише на 1–1,6%, тоді як раніше прогнозували зростання на рівні 2%. Про це йдеться в повідомленні МВФ за підсумками досягнення угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування EFF.
У Фонді зазначили, що економічне зростання сповільнюється через наслідки повномасштабної війни Росії проти України, а також через вплив конфлікту на Близькому Сході. При цьому ризики для економіки залишаються надзвичайно високими.
Незважаючи на складні умови, МВФ вважає, що макроекономічна стабільність в Україні загалом зберігається завдяки підтримці міжнародних партнерів та виваженій економічній політиці. Окремо у Фонді відзначили роль Нацбанку у підтримці достатнього рівня міжнародних резервів та контролі над інфляційними очікуваннями.
ВВП України та прогноз НБУ
"Фокус" уже повідомляв, що НБУ також переглянув свій прогноз і знизив очікуване зростання ВВП у 2026 році з 1,8% до 1,3%. Водночас урядовий прогноз, закладений у державний бюджет, як і раніше, передбачає зростання на 2,4%, хоча Міністерство економіки вже анонсувало його перегляд у бік зменшення.
Аналогічні прогнози дають і міжнародні організації. Зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує зростання української економіки на 2,2%, а Світовий банк — на 1,2%.
Які галузі демонструють зростання, незважаючи ні на що
На тлі стриманих прогнозів щодо економіки в цілому окремі сектори продовжують демонструвати позитивну динаміку.
Так, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звернув увагу на дані Держстату щодо результатів діяльності великих і середніх підприємств у першому кварталі 2026 року.
Незважаючи на погіршення прогнозів МВФ та інших міжнародних організацій, окремі галузі української економіки продовжують демонструвати стабільність і зростання навіть в умовах війни
За його словами, сукупний фінансовий результат до оподаткування зріс на 17,9% у річному вимірі та сягнув 284,4 млрд грн. Водночас прибуток прибуткових компаній збільшився на 27,8%, до 389,1 млрд грн, тоді як збитки збиткових підприємств зросли одразу на 65,1%, до 104,7 млрд грн.
"Якщо розглядати за секторами, то лише чотири сектори покращили фінансовий результат до оподаткування порівняно з минулим роком", — зазначив Шевчишин.
Серед таких галузей:
- сільське господарство — зростання на 111,8%;
- інформація та телекомунікації — на 64,6%;
- фінансовий сектор — на 83,6%;
- адміністративні та допоміжні послуги — на 203%.
Найбільшу частку прибутку українського бізнесу забезпечили фінансові установи — понад 47 % від загального фінансового результату. Також серед лідерів — машинобудування, оптова та роздрібна торгівля, енергетика та телекомунікаційний сектор.Важливо
Шевчишин особливо відзначив машинобудування, де прибуток зріс на 165% у річному вимірі. На його думку, така динаміка може бути пов’язана з активним розвитком оборонно-промислового комплексу та суміжних галузей.
Нагадаємо, що в Україні прискорюється зростання інфляції. За рік найбільше подорожчали транспортні послуги, а також алкоголь і тютюн.