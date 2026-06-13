Високі ціни на пальне, за яких українські аграрії провели посівну кампанію, можуть призвести до подорожчання продуктів харчування наприкінці літа та восени 2026 року. Найбільше це може позначитися на вартості базових товарів, зокрема цукру та гречки.

Вже восени в Україні може зрости вартість низки продуктів харчування через високі ціни на пальне. Найбільше це позначиться на товарах, виробництво та логістика яких залежать від використання дизельного палива. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів директор консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко.

За його словами, український ринок пального, як і раніше, залежить від зовнішніх чинників та світових котирувань. Експерт пояснив, що дизельне пальне дорожчало швидше за бензин через ситуацію на світовому ринку та високий попит на дизель у Європі.

Сиренко зазначив, що в травні ціни на дизельне паливо тимчасово знижувалися, тоді як бензин дорожчав через зміни світових котирувань та структури поставок. Водночас він підкреслив, що український ринок не захищений від різких коливань цін.

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"На цьому хороші новини закінчилися, і перейдемо до реальності. Український ринок палива не захищений від зовнішніх чинників, таких як котирування", — сказав експерт.

За його словами, зростання світових цін було пов’язане з ризиками, що стосуються постачання нафти через Ормузьку протоку. Він нагадав, що у квітні ціна дизельного палива в Україні сягала 90 гривень за літр, що стало рекордом за всю історію країни.

Високі ціни на дизельне паливо можуть вдарити по гаманцях українців Фото: enkorr.ua

Новий сплеск інфляції та стрибок цін на продукти

Олександр Сіренко вважає, що нинішня ситуація створює ризики для подальшого прискорення інфляції. За його словами, світові ціни на нафту залишаються значно вищими, ніж на початку року, а війна в Ірані триває.

Сиренко зазначив, що аграрії вже провели посівну за історично високих цін на паливо, а збирати врожай також доведеться в умовах дорогого дизельного палива. Через це витрати виробників можуть зрости.

"Це будуть цукор, гречка та всі ті продукти, які ми бачимо в магазинах", — припустив експерт, говорячи про можливе подорожчання товарів у серпні-жовтні.

Він підсумував, що українцям слід бути готовими до подальшого зростання цін.

"Тому на нас чекають інфляція та інші подібні неприємності в економіці України", — підсумував Сіренко.

Нагадаємо, наприкінці травня в Україні знову почали зростати ціни на овочі. Найбільше подорожчали торішня морква та картопля через стрімке скорочення запасів у господарствах.

Крім того, економіст Олег Пендзин зазначав, що через подорожчання продуктів українці дедалі частіше відмовляються від м’яса та молочних продуктів на користь дешевших продуктів, зокрема хліба та картоплі. Водночас після можливого сезонного зниження цін влітку восени продукти можуть знову подорожчати.