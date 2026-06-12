Сахар и гречка — это еще не предел: эксперт прогнозирует новую волну подорожания продуктов

Высокие цены на топливо, при которых украинские аграрии провели посевную кампанию, могут привести к подорожанию продуктов питания в конце лета и осенью 2026 года. Больше всего это может отразиться на стоимости базовых товаров, в частности сахара и гречки.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал директор консалтинговой компании "НафтоРынок" Александр Сиренко.

По его словам, украинский рынок топлива по-прежнему зависит от внешних факторов и мировых котировок. Эксперт пояснил, что дизельное топливо дорожало быстрее бензина из-за ситуации на мировом рынке и высокого спроса на дизель в Европе.

Сиренко отметил, что в мае цены на дизельное топливо временно снижались, в то время как бензин дорожал из-за изменения мировых котировок и структуры поставок. В то же время он подчеркнул, что украинский рынок не защищен от резких колебаний цен.

"На этом хорошие новости закончились, и перейдем к реальности. Украинский рынок топлива не защищен от внешних факторов, таких как котировки", — сказал эксперт.

Відео дня

По его словам, рост мировых цен был связан с рисками, связанными с поставками нефти через Ормузский пролив. Он напомнил, что в апреле цена дизельного топлива в Украине достигала 90 гривен за литр, что стало рекордом за всю историю страны.

Эксперт считает, что нынешняя ситуация создает риски для дальнейшего ускорения инфляции. По его словам, мировые цены на нефть остаются значительно выше, чем в начале года, а война в Иране продолжается.

Сиренко отметил, что аграрии уже провели посевную при исторически высоких ценах на топливо, а убирать урожай также придется в условиях дорогого дизельного топлива. Из-за этого расходы производителей могут вырасти.

"Это будет сахар, гречка и все те продукты, которые мы видим в магазинах", — предположил эксперт, говоря о возможном подорожании товаров в августе-октябре.

Он подытожил, что украинцам следует быть готовыми к дальнейшему росту цен.

"Поэтому нас ждут инфляция и другие подобные неприятности в экономике Украины", — подытожил Сиренко.

Напомним, в конце мая в Украине снова начали расти цены на овощи. Наиболее заметно подорожали прошлогодние морковь и картофель из-за быстрого сокращения запасов в хозяйствах.

Кроме того, экономист Олег Пендзин отмечал, что из-за подорожания продуктов украинцы все чаще отказываются от мяса и молочных продуктов в пользу более дешевых продуктов, в частности хлеба и картофеля. В то же время после возможного сезонного снижения цен летом осенью продукты могут снова подорожать.