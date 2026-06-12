Огурец по 1000 грн — "не такая уж фантастика": эксперт предупредил о резком подорожании продуктов

В Украине уже осенью может начаться новая волна роста цен на продукты питания. По прогнозам экспертов, наибольшее подорожание может проявиться зимой, если на мировых рынках сохранятся высокие цены на топливо и нестабильная ситуация на Ближнем Востоке.

Как рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта "Новости.LIVE" "Мир на перепутье", одним из главных факторов будущего подорожания продовольствия станет рост расходов аграриев на топливо и удобрения.

По словам эксперта, крупные агрохолдинги и компании успели частично закупить необходимые ресурсы ещё по старым ценам. В частности, значительная часть таких предприятий заранее заключила контракты на поставку удобрений и топлива, и это позволило им избежать резкого роста расходов во время нынешней посевной кампании.

В то же время мелкие и средние фермерские хозяйства оказались в менее выгодном положении. Многие из них закупали топливо и удобрения уже после подорожания, поэтому расходы на проведение посевной значительно выросли.

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"Мелкие фермеры, крестьянские и семейные хозяйства, а также фермеры среднего масштаба, как правило, покупают удобрения и топливо уже по новым ценам. Из-за этого существенно выросла стоимость посевной кампании в этом году. Поэтому фермеры ожидают роста цен, иначе они просто не выживут", — отметил Алексей Кущ.

По мнению аналитика, аграрный сектор может ощутить наиболее заметное влияние подорожания ресурсов уже зимой следующего года. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от глобального рынка энергоносителей.

Эксперт не исключил, что в случае сохранения нынешних тенденций на мировом нефтяном рынке и дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке аграрная инфляция может усилиться. По его словам, длительное удержание высоких цен на нефть способно вызвать новую волну подорожания продовольствия в Украине и других странах.

"Огурец будет стоить тысячу гривен? Я просто фантазирую", — спросил журналист у экономиста.

На это эксперт ответил, что "это могут быть не такие уж и далекие фантазии". В целом, он не исключил, что в случае сохранения нынешних тенденций на мировом нефтяном рынке и дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке аграрная инфляция может усилиться. По его словам, длительное удержание высоких цен на нефть способно вызвать новую волну подорожания продовольствия в Украине и других странах.

"То есть, если ситуация на мировом рынке топлива останется такой же, как сейчас — нефть по 100 долларов, и если ситуация на Ближнем Востоке не будет двигаться к какому-то решению, то этот кризис приведет к инфляции в аграрном секторе", — пояснил он.

Напомним, что на украинском рынке овощей в конце мая вновь зафиксирован рост цен. Больше всего дорожают прошлогодние морковь и картофель, запасы которых в фермерских хозяйствах стремительно сокращаются.

Кроме того, экономист Олег Пендзин рассказал, что украинцы всё чаще экономят на мясе и молочных продуктах, заменяя их хлебом и картофелем. Несмотря на возможное летнее подешевение овощей, уже осенью цены на продукты снова могут пойти вверх.