В Украине возник дефицит популярного овоща: за неделю цена на него резко выросла, — аналитики

На украинском рынке овощей в конце мая снова фиксируют рост цен. Больше всего дорожают прошлогодние морковь и картофель, запасы которых в фермерских хозяйствах стремительно сокращаются.

Как сообщает портал EastFruit, ситуация на рынке овощей борщевого набора остается напряженной из-за дефицита качественной продукции. Фермеры говорят, что хорошую морковь сейчас найти все сложнее, а оптовики все чаще сталкиваются с проблемой нехватки нужных объемов для закупок.

Поэтому производители начали поднимать цены, и по состоянию на сейчас прошлогоднюю морковь продают в пределах 17-25 гривен за килограмм. Только за последнюю неделю она прибавила в цене примерно четверть стоимости. Для сравнения, еще недавно цены преимущественно держались ниже 20 гривен за килограмм.

По словам аналитиков рынка, спрос на овощи в последние дни заметно оживился, тогда как остатков в хранилищах становится все меньше. Особенно это касается продукции хорошего качества, поэтому продавцы и получили возможность пересматривать цены в сторону повышения.

Відео дня

Впрочем, несмотря на нынешнее подорожание, морковь все еще стоит дешевле, чем в прошлом году. По оценкам аналитиков, в конце мая прошлого года цены были почти вдвое выше, чем сейчас.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке картофеля. В частности, по данным EastFruit, цены на прошлогоднюю продукцию начали постепенно расти еще с прошлой недели. Причина та же — сокращение запасов при стабильном спросе со стороны покупателей и торговых сетей.

Сейчас картофель урожая 2025 года фермеры отпускают по 6-12 гривен за килограмм. Стоимость зависит от сорта, качества и размера партии. В среднем цены уже примерно на 15% выше, чем были несколько дней назад.

Оптовые компании также жалуются, что на рынке становится все меньше качественного картофеля, и поэтому сложнее формировать большие товарные партии для продажи. Несмотря на постепенный рост цен, картофель сейчас все равно обходится покупателям значительно дешевле, чем в этот же период прошлого года — разница достигает почти 60%.

Вместе с тем участники рынка предполагают, что в ближайшее время овощи могут подорожать еще больше. Причиной называют высокую долю некондиционной продукции и быстрое сокращение запасов в хозяйствах населения.

Ранее Фокус писал, что в начале мая в Украине изменились цены на овощи, в частности из борщевого набора: часть продукции подешевела, но отдельные позиции начали дорожать из-за сокращения запасов в хранилищах. Эксперты объясняют это сезонными колебаниями и не исключают дальнейшего роста цен в этой категории в мае.

Также сообщалось, что украинцы все чаще экономят на мясе и молочных продуктах, заменяя их хлебом и картофелем. Несмотря на возможное летнее удешевление овощей, уже осенью цены на продукты снова могут пойти вверх — прежде всего из-за подорожания зерна, кормов и расходов аграриев.