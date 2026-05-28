В Україні виник дефіцит популярного овочу: за тиждень ціна на нього різко зросла, — аналітики
На українському ринку овочів наприкінці травня знову фіксують зростання цін. Найбільше дорожчають торішні морква та картопля, запаси яких у фермерських господарствах стрімко скорочуються.
Як повідомляє портал EastFruit, ситуація на ринку овочів борщового набору залишається напруженою через дефіцит якісної продукції. Фермери кажуть, що хорошу моркву зараз знайти дедалі складніше, а оптовики все частіше стикаються з проблемою нестачі потрібних обсягів для закупівель.
Через це виробники почали піднімати ціни, і станом на зараз торішню моркву продають у межах 17–25 гривень за кілограм. Лише за останній тиждень вона додала у ціні приблизно чверть вартості. Для порівняння, ще нещодавно ціни переважно трималися нижче 20 гривень за кілограм.
За словами аналітиків ринку, попит на овочі останніми днями помітно пожвавився, тоді як залишків у сховищах стає все менше. Особливо це стосується продукції хорошої якості, тому продавці й отримали можливість переглядати ціни у бік підвищення.
Втім, попри нинішнє подорожчання, морква все ще коштує дешевше, ніж торік. За оцінками аналітиків, наприкінці травня минулого року ціни були майже вдвічі вищими, ніж зараз.
Схожа ситуація спостерігається і на ринку картоплі. Зокрема, за даними EastFruit, ціни на торішню продукцію почали поступово зростати ще з минулого тижня. Причина та сама — скорочення запасів при стабільному попиті з боку покупців та торговельних мереж.
Наразі картоплю врожаю 2025 року фермери відпускають по 6–12 гривень за кілограм. Вартість залежить від сорту, якості та розміру партії. У середньому ціни вже приблизно на 15% вищі, ніж були кілька днів тому.
Оптові компанії також скаржаться, що на ринку стає дедалі менше якісної картоплі, і через це складніше формувати великі товарні партії для продажу. Попри поступове зростання цін, картопля наразі все одно обходиться покупцям значно дешевше, ніж у цей самий період минулого року — різниця сягає майже 60%.
Разом із тим учасники ринку припускають, що найближчим часом овочі можуть подорожчати ще більше. Причиною називають високу частку некондиційної продукції та швидке скорочення запасів у господарствах населення.
Раніше Фокус писав, що на початку травня в Україні змінилися ціни на овочі, зокрема з борщового набору: частина продукції подешевшала, але окремі позиції почали дорожчати через скорочення запасів у сховищах. Експерти пояснюють це сезонними коливаннями та не виключають подальшого зростання цін у цій категорії в травні.
Також повідомлялося, що українці дедалі частіше економлять на м’ясі та молочних продуктах, замінюючи їх хлібом і картоплею. Попри можливе літнє здешевлення овочів, уже восени ціни на продукти знову можуть піти вгору — насамперед через подорожчання зерна, кормів та витрат аграріїв.