В Україні виник дефіцит популярного овочу: за тиждень ціна на нього різко зросла, — аналітики

На українському ринку овочів наприкінці травня знову фіксують зростання цін. Найбільше дорожчають торішні морква та картопля, запаси яких у фермерських господарствах стрімко скорочуються.

Як повідомляє портал EastFruit, ситуація на ринку овочів борщового набору залишається напруженою через дефіцит якісної продукції. Фермери кажуть, що хорошу моркву зараз знайти дедалі складніше, а оптовики все частіше стикаються з проблемою нестачі потрібних обсягів для закупівель.

Через це виробники почали піднімати ціни, і станом на зараз торішню моркву продають у межах 17–25 гривень за кілограм. Лише за останній тиждень вона додала у ціні приблизно чверть вартості. Для порівняння, ще нещодавно ціни переважно трималися нижче 20 гривень за кілограм.

За словами аналітиків ринку, попит на овочі останніми днями помітно пожвавився, тоді як залишків у сховищах стає все менше. Особливо це стосується продукції хорошої якості, тому продавці й отримали можливість переглядати ціни у бік підвищення.

Відео дня

Втім, попри нинішнє подорожчання, морква все ще коштує дешевше, ніж торік. За оцінками аналітиків, наприкінці травня минулого року ціни були майже вдвічі вищими, ніж зараз.

Схожа ситуація спостерігається і на ринку картоплі. Зокрема, за даними EastFruit, ціни на торішню продукцію почали поступово зростати ще з минулого тижня. Причина та сама — скорочення запасів при стабільному попиті з боку покупців та торговельних мереж.

Наразі картоплю врожаю 2025 року фермери відпускають по 6–12 гривень за кілограм. Вартість залежить від сорту, якості та розміру партії. У середньому ціни вже приблизно на 15% вищі, ніж були кілька днів тому.

Оптові компанії також скаржаться, що на ринку стає дедалі менше якісної картоплі, і через це складніше формувати великі товарні партії для продажу. Попри поступове зростання цін, картопля наразі все одно обходиться покупцям значно дешевше, ніж у цей самий період минулого року — різниця сягає майже 60%.

Разом із тим учасники ринку припускають, що найближчим часом овочі можуть подорожчати ще більше. Причиною називають високу частку некондиційної продукції та швидке скорочення запасів у господарствах населення.

Раніше Фокус писав, що на початку травня в Україні змінилися ціни на овочі, зокрема з борщового набору: частина продукції подешевшала, але окремі позиції почали дорожчати через скорочення запасів у сховищах. Експерти пояснюють це сезонними коливаннями та не виключають подальшого зростання цін у цій категорії в травні.

Також повідомлялося, що українці дедалі частіше економлять на м’ясі та молочних продуктах, замінюючи їх хлібом і картоплею. Попри можливе літнє здешевлення овочів, уже восени ціни на продукти знову можуть піти вгору — насамперед через подорожчання зерна, кормів та витрат аграріїв.