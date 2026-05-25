Люди "сидять на курятині": чому українці їдять менше м'яса та що буде з цінами влітку, — експерт

Українці дедалі частіше економлять на м’ясі та молочних продуктах, замінюючи їх хлібом і картоплею. Попри можливе літнє здешевлення овочів, уже восени ціни на продукти знову можуть піти вгору — насамперед через подорожчання зерна, кормів та витрат аграріїв.

Як розповів економіст Олег Пендзин у коментарі виданню "Главред", війна, інфляція та падіння доходів поступово змінюють культуру споживання українців. Люди все рідше можуть дозволити собі повноцінний раціон із достатньою кількістю м’яса та молочних продуктів, натомість усе більше переходять на базові та дешевші продукти.

За словами експерта, хліб і картоплю українці вже споживають навіть понад раціональні норми. Водночас із м’ясом ситуація протилежна — його в раціоні стає дедалі менше. Якщо нормою вважається близько 90 кілограмів м’яса на людину на рік, то ще до повномасштабної війни українці споживали приблизно 74 кілограми, а зараз — уже близько 68.

"Чим біднішими ми стаємо, тим більше ми їмо хліба та картоплі, чи багатші – тим більше м’яса і молокопродуктів. Ми з вами хліб і картоплю їмо вище раціональних норм на 10%", — пояснив він.

Найбільш доступним м’ясом, за словами Пендзина, залишається курятина, тому саме вона фактично стала основою м’ясного раціону для багатьох родин. Яловичина через високу ціну дедалі більше перетворюється на дорогий продукт, який купують рідко, а свинина поступово дорожчає через скорочення поголів’я у приватних господарствах.

"З яловичиною взагалі проблема, ми її недоїдаємо, бо вона надто дорога. Українці зараз "сидять" на курятині, тому що вона відносно дешева", — йточнив фахівець.

Ціни на продукти влітку — чи дешевшатимуть сезонні овочі в Україні

Та все ж літо традиційно дає українцям певне "цінове полегшення". Передусім дешевшатимуть сезонні овочі — картопля, капуста, буряк, морква, огірки та помідори. Чим швидше на ринок надходитиме продукція з відкритого ґрунту, тим помітніше можуть знизитися ціни. Водночас спрогнозувати, наскільки саме подешевшають овочі, поки складно, оскільки все залежить від погоди. Якщо літо буде теплим і з достатньою кількістю дощів, урожай дозріватиме швидше, а ціни можуть піти вниз уже в червні.

Окремо Пендзин звернув увагу на ситуацію з фруктами та ягодами. Зокрема, через весняні заморозки Україна втратила частину врожаю абрикосів та черешні. За словами економіста, дерева потрапили під холод саме під час цвітіння, тому врожай буде слабким. Натомість із яблуками ситуація краща, адже вони цвіли вже після періоду морозів. Втім, навіть дефіцит фруктів не означає автоматичного ажіотажного попиту.

"А що стосується цін, то справа не лише в пропозиції, але й у платоспроможному попиті населення. Наприклад, я торік абрикосів практично не споживав, і нічого, вижив. Іншими словами, люди купуватимуть абрикоси виключно тоді, коли їм це буде по кишені. Безперечно, активно поїде в Україну імпорт фруктів, саме він буде на українському ринку", — сказав експерт.

Разом із літнім здешевленням окремих продуктів економіст попереджає і про майбутнє подорожчання. За його словами, цього року аграрії суттєво збільшили витрати на вирощування культур через дорожче пальне, добрива та інші ресурси. І, саме це стане одним із ключових факторів зростання цін у другій половині року.

Насамперед, за прогнозом Пендзина, дорожчатимуть зернові культури, а це автоматично потягне за собою ціни на крупи, комбікорми, яйця, м’ясо та молочну продукцію. Водночас різкого стрибка вартості соціально важливих товарів експерт не очікує.

Наприклад, хліб, за його оцінками, дорожчатиме поступово — приблизно на 1–1,5% щомісяця. Натомість значно сильніше можуть зрости ціни на кондитерські вироби та преміальну випічку. Так, Пендзин прогнозує, що торти, тістечка та інша подібна продукція можуть подорожчати приблизно на 30%.

Ситуація з яйцями також напряму залежить від вартості зерна. Економіст пояснив, що основна частина собівартості яєць і курятини — це комбікорми. Якщо після нового врожаю кукурудза стане дорожчою, це швидко відіб’ється і на цінах у магазинах.

Пендзин також розповів журналістам, що попри складну економічну ситуацію, українці продовжують робити запаси на зиму. Втім, через високі ціни все рідше консервують дорогі ягоди чи фрукти. Найчастіше люди закривають доступні овочі — огірки, кабачки, капусту.

"Варення чи компоти за таких цін на фрукти та ягоди просто не по кишені. Наприклад, варення з малини в кращому випадку закривають маленьку баночку, просто щоб лікуватися. Так само вже давно майже ніхто не варить варення з абрикосів. Бо власного урожаю вже кілька років немає, а імпортні надто дорогі", — розповів експерт.

Нещодавно заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук розповідав, що у 2026 році вартість хліба загалом зросте на приблизно 25%. За його словами , головна причина — не зерно, а "побічні" витрати: енергія, логістика та зарплати.

Також Фокус писав, що у квітні ціни на продукти харчування у світі побили новий рекорд та зросли до найвищого рівня з лютого 2023 року. Загалом, в порівнянні з березнем вартість продуктів зросла на 1,6%.