Хліб в Україні у 2026 році подорожчає на 25%, — Марчук

Подорожчання хліба, ціна на які останні півроку зростає на 1,5-2%, продовжиться і далі.

За прогнозами експертів аграрного ринку, за такої тенденції у 2026 році вартість хліба загалом зросте на приблизно 25%. Про це в ефірі День.LIVE заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Він зазначає, що в загальній вартості готового продукту ціна сировини становить не більше чверті.

"Усі інші складові — це енергоносії, логістика, оплата людської праці. І відповідно, коли ми перебуваємо у війні, то логістика, оплата праці та енергоносії є значно дорожчими за сировину", — зазначає він.

Ще один фактор, що впливає на ціну хліба, — курс валюти.

"Хлібозаводи закуповують усі свої елементи, пов'язані з виробництвом, тобто це імпортна продукція, яка потребує обладнання, і тому контракти укладаються у валюті. Тому будь-які коливання (долара та євро, — прим. ред) здорожують процес безпосередньо самого виробництва", — констатує гість ефіру.

Не варто забувати і про те, що в разі подорожчання електроенергії та газу це теж позначиться на вартості головного базового продукту.

"До 2026 року ми будемо бачити подорожчання хліба в середньому на 25%. Уже пів року цього року в межах місяця ціна на хліб зростала на 1,5-2%", — попередив Марчук.

У квітні хліб додав у ціні 2,5%, а макаронні вироби — 2,3%. Якщо порівнювати з груднем 2025 року, хліб і хлібопродукти стали дорожчими на 10%. У річному вимірі подорожчання ще відчутніше — 16,8%. При цьому сам хліб за рік подорожчав на 14,5%, а макаронні вироби — на 7,4%.

Нагадаємо, на початку травня в Україні оновили ціни на продукти. За даними Держстату, за місяць вони зросли на 1,4%, а в річному вимірі — на 8,6%. Найбільше подорожчали хліб і вироби з борошна, риба, цукор і соняшникова олія. Водночас деякі продукти у квітні стали дешевшими.

Також повідомлялося, що в Україні було зафіксовано стрімке подорожчання гречки. Вартість крупи досягла трирічного максимуму.