Хлеб в Украине в 2026 году подорожает на 25%, — Марчук

Подорожание хлеба, цена на которые последние полгода растет на 1,5-2%, продолжиться и дальше.

По прогнозам экспертов аграрного рынка, при такой тенденции в 2026 году стоимость хлеба в целом вырастет на примерно 25%. Об этом в эфире День.LIVE заявил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Денис Марчук.

Он отмечает, что в общей стоимости готового продукта цена сырья составляет не более четверти.

"Все остальные составляющие — это энергоносители, логистика, оплата человеческого руда. И соответственно, когда мы находимся в войне, то логистика, оплата труда и энергоносители являются значительно дороже за сырье", — отмечает он.

Еще один фактор, влияющий на цену хлеба, — курс валюты.

Відео дня

"Хлебозаводы закупают все свои элементы, связанные с производством, то есть это импортная продукция, которая требует оборудования, и потому контракты составляются в валюте. Поэтому любые колебания (доллара и евро, — прим. ред) удорожают процесс непосредственно самого производства", — констатирует гость эфира.

Не стоит забывать и о том, что в случае подорожания электроэнергии и газа это тоже отразится на стоимости главного базового продукта.

"По 2026 году мы будем видеть удорожание хлеба в среднем на 25%. Уже полгода этого года в рамках месяца цена на хлеб росла на 1,5-2%", — предупредил Марчук.

В апреле хлеб прибавил в цене 2,5%, а макаронные изделия — 2,3%. Если сравнивать с декабрем 2025 года, хлеб и хлебопродукты стали дороже на 10%. В годовом измерении подорожание еще ощутимее — 16,8%. При этом сам хлеб за год подорожал на 14,5%, а макаронные изделия — на 7,4%.

Напомним, в начале мая в Украине обновили цены на продукты. По данным Госстата, за месяц они выросли на 1,4%, а в годовом измерении — на 8,6%. Больше всего подорожали хлеб и изделия из муки, рыба, сахар и подсолнечное масло. В то же время некоторые продукты в апреле стали дешевле.

Также сообщалось, что в Украине было зафиксировано стремительное подорожание гречки. Стоимость крупы достигла трехлетнего максимума.