Огірок по 1000 грн — "не така вже й фантазія": експерт попередив про різке подорожчання продуктів

В Україні вже восени може розпочатися нова хвиля зростання цін на продукти харчування. Найбільше подорожчання, за прогнозами експертів, може проявитися взимку, якщо на світових ринках збережуться високі ціни на паливо та нестабільна ситуація на Близькому Сході.

Як розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі", одним із головних чинників майбутнього подорожчання продовольства стане зростання витрат аграріїв на пальне та добрива.

За словами експерта, великі агрохолдинги та компанії встигли частково закупити необхідні ресурси ще за старими цінами. Зокрема, значна частина таких підприємств заздалегідь законтрактувала добрива та пальне, і це дозволило їм уникнути різкого зростання витрат під час нинішньої посівної кампанії.

Натомість дрібні та середні фермерські господарства опинилися в менш вигідному становищі. Багато з них закуповували паливо й добрива вже після подорожчання, тому витрати на проведення посівної суттєво зросли.

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"Маленькі, дрібні фермери, селянські та сімейні господарства, а також фермери середнього формату, як правило, купують добрива і пальне вже за новими цінами. Через це суттєво зросла вартість посівної кампанії цього року. Тому фермери очікують зростання цін, інакше вони просто не виживуть", — зазначив Олексій Кущ.

На думку аналітика, найбільш відчутний вплив подорожчання ресурсів аграрний сектор може відчути вже взимку наступного року. Він наголосив, що подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від глобального ринку енергоносіїв.

Експерт не виключив, що у разі збереження нинішніх тенденцій на світовому нафтовому ринку та подальшого загострення ситуації на Близькому Сході аграрна інфляція може посилитися. За його словами, тривале утримання високих цін на нафту здатне спричинити нову хвилю подорожчання продовольства в Україні та інших країнах.

"Буде по тисячу гривень огірок? Я просто фантазую зараз", — запитав економіста журналіст.

На це експерт відповів, що "це можуть бути не такі вже і далекі фантазії". В цілому, чоловік не виключив, що у разі збереження нинішніх тенденцій на світовому нафтовому ринку та подальшого загострення ситуації на Близькому Сході аграрна інфляція може посилитися. За його словами, тривале утримання високих цін на нафту здатне спричинити нову хвилю подорожчання продовольства в Україні та інших країнах.

"Тобто, якщо буде ситуація зберігатися, та сама на світовому ринку палива, яка зараз є, нафта по 100 доларів, і якщо ситуація на Батькому Сході не буде йти до якогось вирішення, то ця криза, вона призведе до інфляції в аграрному секторі", — пояснив він.

Нагадаємо, що на українському ринку овочів наприкінці травня знову зафіксували зростання цін. Найбільше дорожчають торішні морква та картопля, запаси яких у фермерських господарствах стрімко скорочуються.

Крім того, економіст Олег Пендзин розповідав, що українці дедалі частіше економлять на м’ясі та молочних продуктах, замінюючи їх хлібом і картоплею. Попри можливе літнє здешевлення овочів, уже восени ціни на продукти знову можуть піти вгору.