Не премії, а грошове забезпечення: як отримати бойові виплати за новою системою

Важливо знати, що нові виплати військовим оформлюються не як "премії", а як складові грошового забезпечення.

Станом на червень 2026 року в Україні фактично стартувала нова система грошового забезпечення військовослужбовців, яку згідно зі змінами до постанови №168 та нової постанови КМУ №768 від 12.06.2026, реалізує Кабмін.

Тож цього тижня було анонсовано кілька ключових змін.

Що змінилося у виплатах для військових

Передусім держава запровадила гарантований мінімальний рівень виплат для військовослужбовців тилових підрозділів — від 30 тис. грн на місяць.

Також збільшено систему бойових доплат залежно від рівня ризику та характеру виконання завдань. Для військових першої лінії та штурмових підрозділів анонсовані виплати можуть сягати 300–460 тисяч гривень на місяць з урахуванням усіх надбавок і бонусів.

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А ще уряд запускає нову систему мотиваційних контрактів для піхоти зі строками 10, 14 та 24 місяці та окремими умовами грошового забезпечення.

Важливо

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"Юридично ці виплати оформлюються не як "премії", а як складові грошового забезпечення військовослужбовця. А це важливо, оскільки порядок нарахування регулюється не лише постановами Кабміну, а й законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"", — пояснює Фокусу адвокатка Юлія Антонюк.

Для отримання більшості бойових виплат ключове значення матимуть:

бойові розпорядження;

журнали бойових дій;

рапорти командирів;

підтвердження перебування в районі виконання бойових завдань;

довідки про безпосередню участь у бойових діях.

Саме через неналежне оформлення цих документів найчастіше виникають проблеми з нарахуванням.

"Сьогодні вже існує велика кількість спорів, коли військовослужбовці фактично виконували бойові завдання, але не отримували 100-тисячні або інші доплати через те, що командування не внесло відповідні дані до наказів або бойових документів", — каже юристка.

Нові виплати військовим

Якщо військовослужбовець не отримав виплати, що робити

На першому етапі слід подати письмовий рапорт на ім’я командира частини з вимогою надати: інформацію про нарахування; копії наказів; підстави відмови або ненарахування. Звернення до фінансової служби військової частини та вимога письмового розрахунку грошового забезпечення. Адвокатський запит або скарга до вищого командування, Міністерства оборони чи Центрального управління захисту прав військовослужбовців.

Якщо питання не вирішується, наступним механізмом вже є адміністративний суд.

"І тут важливо: судова практика у спорах щодо військових виплат зараз переважно формується на користь військовослужбовців, особливо коли є підтвердження фактичного виконання бойових завдань", — зазначає Антонюк.

Верховний Суд, за її словами, неодноразово наголошував, що держава не може позбавляти військовослужбовця належних виплат лише через внутрішні проблеми документального оформлення з боку військової частини.

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Окремо юристка звернула увагу на строки звернення до суду. Для спорів щодо грошового забезпечення військовослужбовців застосовується шестимісячний строк звернення до адміністративного суду з моменту, коли особа дізналась або повинна була дізнатись про порушення свого права.

Тому військовим не варто затягувати з фіксацією відмови у виплатах або бездіяльності командування.

Нагадаємо, що від 1 червня 2026 року в Україні набули чинності нові правила грошового забезпечення військовослужбовців.