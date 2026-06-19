Уряд ухвалив постанову, яка запускає експериментальний проєкт масштабних мотиваційних доплат військовослужбовцям та нових типів контрактів. Зміни діють від 1 червня 2026 року. Фокус дізнався про головні цифри та доплати і як діяти у разі затримання перерахувань коштів.

Від 1 червня 2026 року в Україні почали діяти нові правила грошового забезпечення військовослужбовців. Кабінет Міністрів ухвалив постанову №768 від 12 червня, яка запускає експериментальний проєкт із масштабними мотиваційними доплатами, новими видами контрактів та додатковими винагородами за виконання бойових завдань.

Юристка пояснила, які саме виплати військовим передбачено, коли військові отримають перші кошти за новими правилами та як захищати свої права, якщо гроші не нарахували.

Які доплати отримуватимуть військові — конкретні суми

За словами адвокатки, керівниці ЮК "Prima Leader Group" Діни Дрижакової, постанова запроваджує диференційований підхід до виплат залежно від місця виконання завдань та ролі військовослужбовця.

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Для тих, хто служить на тилових посадах і забезпечує життєдіяльність військових частин, мінімальне грошове забезпечення тепер становитиме 30 тис. грн.

"Йдеться про нову гарантовану доплату у розмірі 10 тис. грн для тих військовослужбовців, які не виконують завдання безпосередньо на передовій, але забезпечують функціонування підрозділів", — пояснила юристка.

Для військових, які перебувають ближче до лінії бойового зіткнення, передбачені наступні суми.

перша лінія (до взводного опорного пункту) — виплати до 170 тис. грн;

друга лінія (до ротного опорного пункту) — 70 тис. грн;

пункти управління бригад, полків і батальйонів — 50 тис. грн.

Додаткові бойові виплати за штурми та результати операцій Фото: З відкритих джерел

Бойові виплати: перерахування за штурми та бойові результати

Постанова також передбачає нові заохочення за конкретні бойові завдання.

Так, за відбиття позицій противника військові можуть отримувати 20 тис. грн за добу. А за штурм та захоплення позицій ворога передбачена виплата 40 тис. грн за добу.

Окремо військовим перераховують кошти у межах винагороди за результати операцій.

"За кожного взятого в полон військовослужбовця противника передбачена винагорода 100 тисяч гривень. Якщо завдання виконувала група захоплення, кошти розподіляються між її учасниками", — розповіла юристка.

Також встановлена виплата 15 тис. грн за ліквідацію противника у ближньому бою за умови відеопідтвердження.

Нові бойові виплати

Коли військові отримають перші доплати

Попри те, що постанову ухвалили 12 червня, її положення застосовуються від 1 червня 2026 року.

"Перші оновлені виплати за червень військовослужбовці мають отримати вже у липні. Орієнтовний базовий термін — до 20 липня", — зазначила Діна Дрижакова.

Вона пояснила, що для нарахування, як і раніше, потрібні підтвердні документи.

"Основою залишається наказ командира військової частини. Саме на його підставі фінансова служба проводить нарахування", — сказала експертка.

До розрахунків включаються бойові розпорядження, журнали ведення бойових дій, рапорти командирів підрозділів та інші документи, які підтверджують виконання завдань.

Чому можуть бути затримки з виплатами військовим

За словами юристки, на старті нової системи можливі технічні проблеми.

"Це експериментальний проєкт, тому певні труднощі на першому етапі можливі. Зокрема, питання може виникати не лише через оформлення документів, а й через фінансування", — пояснила вона.

Міністерство фінансів оцінює потребу в додатковому фінансуванні до кінця року більш ніж у 107 млрд грн.

"Тому не виключені ситуації, коли виплата буде затримана не через право військового на кошти, а через технічний процес перерозподілу фінансування", — додала адвокатка.

Що робити, якщо гроші не надійшли

Якщо після 20 липня гроші військовий не отримає, юристка радить не чекати, а діяти послідовно. І передусім, перевірити інформацію у фінансовій службі

Перший крок — це звернення до бухгалтерії або фінансової служби військової частини.

"Необхідно отримати розрахунковий лист і зрозуміти, чи була виплата нарахована взагалі. Часто проблема полягає не у відмові, а у тому, що військовослужбовця не внесли до відповідного наказу", — пояснила Діна Дрижакова.

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помилки у документах;

несвоєчасна передача рапортів;

відсутність підтвердження окремих бойових завдань.

Наступний крок — подання рапорта командиру. Якщо виявилося, що певні дні або завдання не врахували, військовий має право звернутися з рапортом.

"Рапорт потрібно подавати офіційно та обов'язково реєструвати. Важливо мати підтвердження, що звернення було прийняте", — наголосила юристка.

До рапорту можна додати копії бойових документів, а також інші докази виконання завдань.

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Звернутися до Міноборони можна у разі, якщо командування не реагує. І саме звернення до Міністерства оборони стане наступним кроком для військового.

"Військовослужбовець може звернутися на гарячу лінію Міноборони за номерами 1512 або 0-800-500-410, а також направити письмове звернення", — зазначила юристка.

У зверненні варто вказати:

номер військової частини;

ПІБ військового;

суть проблеми;

які виплати не були проведені.

Коли потрібен суд

Як зазначає Діна Дрижакова, якщо всі внутрішні механізми не спрацювали, військовий може звертатися до Військової служби правопорядку, Департаменту фінансів МОУ або до суду.

"У разі безпідставної невиплати коштів можна ставити питання про визнання бездіяльності військової частини протиправною та стягнення належного грошового забезпечення", — пояснила юристка.

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За її словами, практика адміністративних судів у таких спорах переважно складається на користь військовослужбовців.

Нагадаємо, Міноборони України готує реформу, яка передбачає збільшення надбавок військовослужбовцям та чіткіші терміни служби.