Правительство приняло постановление, запускающее экспериментальный проект по выплате масштабных мотивационных надбавок военнослужащим и введению новых типов контрактов. Изменения вступают в силу с 1 июня 2026 года. Фокус узнал об основных цифрах и надбавках, а также о том, как действовать в случае задержки перечисления средств.

С 1 июня 2026 года в Украине вступили в силу новые правила денежного обеспечения военнослужащих. Кабинет Министров принял постановление № 768 от 12 июня, которое запускает экспериментальный проект с масштабными мотивационными доплатами, новыми видами контрактов и дополнительными вознаграждениями за выполнение боевых задач.

Юрист объяснила, какие именно выплаты предусмотрены военнослужащим, когда военные получат первые средства по новым правилам и как защитить свои права, если деньги не начислили.

Какие надбавки будут получать военнослужащие — конкретные суммы

По словам адвоката, руководителя ЮК "Prima Leader Group" Дины Дрижаковой, постановление вводит дифференцированный подход к выплатам в зависимости от места выполнения задач и роли военнослужащего.

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Для тех, кто служит на тыловых должностях и обеспечивает жизнедеятельность воинских частей, минимальное денежное обеспечение теперь составит 30 тыс. грн.

"Речь идет о новой гарантированной доплате в размере 10 тыс. грн для тех военнослужащих, которые не выполняют задачи непосредственно на передовой, но обеспечивают функционирование подразделений", — пояснила юрист.

Для военнослужащих, находящихся ближе к линии боевого столкновения, предусмотрены следующие суммы.

первая линия (до взводного опорного пункта) — выплаты до 170 тыс. грн;

вторая линия (до ротного опорного пункта) — 70 тыс. грн;

пункты управления бригад, полков и батальонов — 50 тыс. грн.

Дополнительные боевые выплаты за штурмы и результаты операций Фото: Из открытых источников

Боевые выплаты: доплаты за штурмы и боевые результаты

Постановление также предусматривает новые поощрения за выполнение конкретных боевых задач.

Так, за отбивание позиций противника военные могут получать 20 тыс. грн в сутки. А за штурм и захват позиций врага предусмотрена выплата в размере 40 тыс. грн в сутки.

Кроме того, военнослужащим перечисляют средства в рамках вознаграждения за результаты операций.

"За каждого взятого в плен военнослужащего противника предусмотрено вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Если задачу выполняла группа захвата, средства распределяются между её участниками", — рассказала юристка.

Также установлена выплата в размере 15 тыс. грн за уничтожение противника в ближнем бою при условии наличия видеоподтверждения.

Новые боевые выплаты

Когда военные получат первые доплаты

Несмотря на то, что постановление было принято 12 июня, его положения вступают в силу с 1 июня 2026 года.

"Первые обновленные выплаты за июнь военнослужащие должны получить уже в июле. Ориентировочный базовый срок — до 20 июля", — отметила Дина Дрижакова.

Она пояснила, что для начисления, как и раньше, требуются подтверждающие документы.

"Основой по-прежнему является приказ командира воинской части. Именно на его основании финансовая служба производит начисления", — сказала эксперт.

В расчеты включаются боевые распоряжения, журналы ведения боевых действий, рапорты командиров подразделений и другие документы, подтверждающие выполнение задач.

Почему могут возникать задержки с выплатами военнослужащим

По словам юристки, на этапе запуска новой системы возможны технические проблемы.

"Это экспериментальный проект, поэтому на первом этапе возможны определенные трудности. В частности, проблемы могут возникать не только из-за оформления документов, но и из-за финансирования", — пояснила она.

Министерство финансов оценивает потребность в дополнительном финансировании до конца года в более чем 107 млрд грн.

"Поэтому не исключены ситуации, когда выплата будет задержана не из-за права военнослужащего на получение средств, а из-за технического процесса перераспределения финансирования", — добавила адвокат.

Что делать, если деньги не поступили

Если после 20 июля военнослужащий не получит деньги, юрист советует не ждать, а действовать последовательно. И прежде всего — проверить информацию в финансовой службе.

Первый шаг — это обращение в бухгалтерию или финансовую службу воинской части.

"Необходимо получить расчетную ведомость и выяснить, была ли выплата начислена вообще. Часто проблема заключается не в отказе, а в том, что военнослужащего не включили в соответствующий приказ", — пояснила Дина Дрижакова.

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ошибки в документах;

несвоевременная передача рапортов;

отсутствие подтверждения отдельных боевых задач.

Следующий шаг — представление рапорта командиру. Если выяснилось, что некоторые дни или задания не были учтены, военнослужащий имеет право подать рапорт.

"Рапорт необходимо подавать официально и обязательно регистрировать. Важно получить подтверждение того, что обращение было принято", — подчеркнула юрист.

К отчету можно приложить копии боевых документов, а также другие доказательства выполнения задач.

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Обратиться в Минобороны можно в том случае, если командование не реагирует. И именно обращение в Министерство обороны станет следующим шагом для военнослужащего.

"Военнослужащий может обратиться на горячую линию Минобороны по номерам 1512 или 0-800-500-410, а также направить письменное обращение", — отметила юрист.

В обращении следует указать:

номер воинской части;

ФИО военнослужащего;

суть проблемы;

какие выплаты не были произведены.

Когда требуется суд

Как отмечает Дина Дрижакова, если все внутренние механизмы не сработали, военнослужащий может обратиться в Военную службу правопорядка, Департамент финансов МОУ или в суд.

"В случае необоснованной невыплаты средств можно поднять вопрос о признании бездействия воинской части противоправным и взыскании причитающегося денежного обеспечения", — пояснила юрист.

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По её словам, судебная практика административных судов в подобных спорах в основном складывается в пользу военнослужащих.

Напомним, Министерство обороны Украины готовит реформу, которая предусматривает увеличение надбавок военнослужащим и более четкие сроки службы.