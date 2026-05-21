Задержка выплат военным во время ротации: адвокат рассказала, реально ли получить компенсацию

Выплаты украинским военным при переводе между частями могут временно задерживаться из-за бюрократических проблем с передачей документов и финансовых аттестатов. В то же время законодательство предусматривает непрерывное начисление денежного обеспечения, а государство обязано гарантировать своевременные выплаты независимо от административных трудностей.

Как рассказала военный адвокат Татьяна Козян в комментарии РБК-Украина, при переводе военнослужащего из одной части в другую выплаты действительно могут "зависнуть" из-за задержек в передаче финансовой документации. Однако, согласно пункту 23 Порядка №260, денежное обеспечение должно начисляться непрерывно с первого дня вступления бойца на новую должность.

По словам адвоката, в таких ситуациях ключевым является правильное разграничение понятий перевода и окончательного увольнения со службы. Она обратила внимание, что Верховный Суд в постановлении №400/5149/24 четко определил: исключение военного из списков одной части из-за перевода не означает завершения службы. Именно поэтому к таким случаям не могут применяться статьи 116 и 117 Кодекса законов о труде, которые предусматривают компенсацию среднего заработка за задержку окончательного расчета.

Также Козян объяснила, что часть юристов пытается использовать нормы трудового законодательства для любых задержек выплат военным, однако судебная практика свидетельствует о другом. Суды учитывают специфику военной службы и отдельное правовое регулирование в этой сфере.

В частности, она напомнила о решении Хмельницкого окружного административного суда от 4 февраля 2026 года по делу №560/18379/25, где нормы КЗоТ были применены именно в случае окончательного увольнения военнослужащего. В то же время при переводе между подразделениями использование статьи 117 КЗоТ суды считают безосновательным расширением трудовых гарантий.

Так, при увольнении со службы военный может требовать выплату среднего заработка за каждый день задержки окончательного расчета. Однако в случае ротации или перевода единственным эффективным механизмом защиты остается Закон Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты". Он позволяет взыскать инфляционные потери, но не предусматривает компенсации в виде среднего заработка.

Адвокат также отметила, что военным не стоит ждать автоматического решения проблемы. В случае задержки средств она советует сразу обращаться в финансовую службу новой воинской части или на горячую линию Министерства обороны.

По ее словам, право военнослужащих на своевременное денежное обеспечение гарантировано государством, поэтому административные или логистические трудности между подразделениями не могут быть основанием для длительного блокирования выплат.

