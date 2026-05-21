Затримка виплат військовим під час ротації: адвокатка розповіла, чи реально отримати компенсацію

Виплати українським військовим під час переведення між частинами можуть тимчасово затримуватися через бюрократичні проблеми з передачею документів та фінансових атестатів. Водночас законодавство передбачає безперервне нарахування грошового забезпечення, а держава зобов’язана гарантувати своєчасні виплати незалежно від адміністративних труднощів.

Як розповіла військова адвокатка Тетяна Козян у коментарі РБК-Україна, під час переведення військовослужбовця з однієї частини до іншої виплати дійсно можуть "зависнути" через затримки у передачі фінансової документації. Однак, відповідно до пункту 23 Порядку №260, грошове забезпечення має нараховуватися безперервно з першого дня вступу бійця на нову посаду.

За словами адвокатки, у таких ситуаціях ключовим є правильне розмежування понять переведення та остаточного звільнення зі служби. Вона звернула увагу, що Верховний Суд у постанові №400/5149/24 чітко визначив: виключення військового зі списків однієї частини через переведення не означає завершення служби. Саме тому до таких випадків не можуть застосовуватися статті 116 та 117 Кодексу законів про працю, які передбачають компенсацію середнього заробітку за затримку остаточного розрахунку.

Також Козян пояснила, що частина юристів намагається використовувати норми трудового законодавства для будь-яких затримок виплат військовим, однак судова практика свідчить про інше. Суди враховують специфіку військової служби та окреме правове регулювання у цій сфері.

Зокрема, вона нагадала про рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 4 лютого 2026 року у справі №560/18379/25, де норми КЗпП були застосовані саме у випадку остаточного звільнення військовослужбовця. Водночас при переведенні між підрозділами використання статті 117 КЗпП суди вважають безпідставним розширенням трудових гарантій.

Так, при звільненні зі служби військовий може вимагати виплату середнього заробітку за кожен день затримки остаточного розрахунку. Однак у випадку ротації або переведення єдиним ефективним механізмом захисту залишається Закон України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати". Він дозволяє стягнути інфляційні втрати, але не передбачає компенсації у вигляді середнього заробітку.

Адвокатка також наголосила, що військовим не варто чекати автоматичного вирішення проблеми. У разі затримки коштів вона радить одразу звертатися до фінансової служби нової військової частини або на гарячу лінію Міністерства оборони.

За її словами, право військовослужбовців на своєчасне грошове забезпечення гарантоване державою, тому адміністративні чи логістичні труднощі між підрозділами не можуть бути підставою для тривалого блокування виплат.

