Українцям виплатять разову допомогу до Дня Незалежності: хто її отримає та які суми передбачені

Уряд визначив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2026 році. Виплати традиційно нададуть ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності, жертвам переслідувань та родинам загиблих захисників, а сума допомоги залежатиме від категорії отримувачів.

Як зазначається у постанові, оприлюдненій на сайті Урядового порталу, уряд 13 травня ухвалив рішення про встановлення розмірів одноразової виплати до 24 серпня для громадян, на яких поширюються норми законів про статус ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

Найвищі виплати передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни. Залежно від групи інвалідності вони отримають від 2700 до 3100 гривень, зокрема:

особам з інвалідністю I групи виплатять 3100 гривень;

II групи — 2900 гривень;

а III групи — 2700 гривень.

Такий самий розмір допомоги — 3100 гривень — передбачений і для українців, які мають особливі заслуги перед державою.

Окрему виплату отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, а також колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання. Для цієї категорії громадян уряд встановив допомогу у розмірі 1000 гривень.

Крім того, фінансову підтримку нададуть сім’ям загиблих ветеранів війни та полеглих Захисників і Захисниць України. Йдеться, зокрема, про членів родин померлих військових, а також дружин і чоловіків померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які повторно не вступали у шлюб. Для них розмір одноразової допомоги становитиме 650 гривень.

Ще одна категорія отримувачів — учасники війни, колишні в’язні нацистських таборів, громадяни, яких під час війни примусово вивозили на роботи, а також діти партизанів і підпільників. Для них до Дня Незалежності виплатять по 450 гривень.

У постанові уряду наголошується, що всі кошти мають бути виплачені громадянам до 24 серпня 2026 року.

