Військові після звільнення зі служби можуть отримати одноразову грошову допомогу, однак її розмір залежить від категорії військовослужбовця, підстави звільнення та вислуги. Хто може отримати виплати, а кому їх скасують — читайте у матеріалі.

Українські військовослужбовці після звільнення зі служби можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу. Втім, однакової суми для всіх не існує. Для одних виплата становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби, для інших — 25%, а для мобілізованих взагалі діє окремий механізм розрахунку.

Допомога військовим при звільненні — як нараховуються виплати

Контрактники та кадрові військові можуть отримати виплату у розмірі 50% або 25% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. У Міноборони України уточнили, що під час розрахунку враховується саме місячне грошове забезпечення, встановлене на день звільнення. Тобто не враховуються разові винагороди та бойові надбавки.

Нарахування та виплата грошової допомоги при звільненні передбачені законами "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

Хто отримає виплату в 50% або 25% від грошового забезпечення

Для контрактників і кадрових військовослужбовців передбачено три основні варіанти нарахування допомоги. Перший — 50% місячного забезпечення за кожен повний рік служби незалежно від вислуги. Таку виплату можуть отримати ті, хто звільняється:

за станом здоров’я;

якщо уклали контракт до завершення особливого періоду або до оголошення демобілізації, прослужили за ним щонайменше 24 місяці та не захотіли продовжувати службу;

якщо контракт військового був продовжений понад визначені строки до завершення особливого періоду або демобілізації, а з моменту такого продовження він прослужив не менше 18 місяців і не виявив бажання служити далі;

якщо звільнення відбувається через завершення особливого періоду або оголошення демобілізації, а військовий не хоче підписувати новий контракт. Це стосується тих, хто проходив службу за контрактом, укладеним на умовах, визначених законом "Про військовий обов’язок і військову службу".

Військові можуть отримати грошову допомогу при звільненні

Другий варіант — також 50% місячного забезпечення за кожен повний рік, але вже за умови, що військовий має 10 і більше років вислуги. Цей порядок застосовується, зокрема, при звільненні після завершення контракту, за віком, через скорочення штатів, сімейні обставини або інші поважні причини під час особливого періоду чи воєнного стану передбачені законом "Про розвідку".

Третій варіант — 25% місячного забезпечення за кожен повний рік служби. Він стосується випадків звільнення за власним бажанням у мирний час або через сімейні обставини чи інші поважні причини у мирний час. Але й тут є умова: військовий повинен мати щонайменше 10 років вислуги.

Яку допомогу можуть отримати мобілізовані

Для мобілізованих військовослужбовців і резервістів в особливий період діє окремий порядок виплати одноразової грошової підтримки. Їм рахують суму допомоги не за роками, а за повними календарними місяцями служби.

Розмір допомоги становить 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби. Водночас виплата не може бути меншою за 25% місячного грошового забезпечення, незалежно від того, скільки фактично прослужила людина.

До розрахунку виплати мобілізованим не включають неповні місяці служби. Також у базу для нарахування не входять бойові та разові винагороди

Виплатити допомогу мають у день звільнення. Якщо військовий до мобілізації вже проходив службу і раніше отримував одноразову грошову допомогу при звільненні, нову виплату рахують лише за період нинішнього призову. Попередній строк служби у такому разі не враховується.

Виплати для офіцерів за призовом

Для офіцерів, яких призвали на військову службу, діють окремі правила. Їм можуть нарахувати одноразову грошову допомогу в розмірі 50% від місячного грошового забезпечення.

Підставами для отримання виплат можуть бути, зокрема, закінчення строку служби, стан здоров’я, сімейні обставини, звільнення з полону, обрання народним депутатом або призначення на посаду судді.

Що відомо про терміни виплат і коли допомогу не надають

Українські захисники можуть й не отримати одноразову грошову допомогу при звільненні. Право на виплату скасовується у разі, якщо звільнення відбулось через службову невідповідність, обвинувальний вирок суду, систематичне невиконання умов контракту самим військовослужбовцем, корупційне адміністративне правопорушення, втрату громадянства України та інші дискредитуючі підстави.

"При повторному звільненні ОГД нараховується з дня останнього зарахування на службу — попередній строк не враховується. Виняток стосується осіб, які при попередньому звільненні не набули права на ОГД (наприклад, через дискредитуючі підстави): для них при наступному звільненні враховується весь сукупний строк служби", — додали в Міноборони.

Також було зазначено, що, якщо на момент звільнення військовослужбовець обіймав посаду в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві або у закладі вищої освіти, але залишався на військовій службі, допомогу виплачують за рахунок того органу чи установи, де він працював. Тобто в такому випадку гроші надходять не з бюджету Міноборони.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні хочуть переглянути зарплати військовим. Зокрема, базова щомісячна виплата буде становити 30 тис. грн.