Военные после увольнения со службы могут получить единовременную денежную помощь, однако ее размер зависит от категории военнослужащего, основания увольнения и выслуги. Кто может получить выплаты, а кому их отменят — читайте в материале.

Украинские военнослужащие после увольнения со службы могут рассчитывать на единовременную денежную помощь. Впрочем, одинаковой суммы для всех не существует. Для одних выплата составляет 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный год службы, для других — 25%, а для мобилизованных вообще действует отдельный механизм расчета.

Помощь военным при увольнении — как начисляются выплаты

Контрактники и кадровые военные могут получить выплату в размере 50% или 25% месячного денежного обеспечения за каждый полный год службы. В Минобороны Украины уточнили, что при расчете учитывается именно месячное денежное обеспечение, установленное на день увольнения. То есть не учитываются разовые вознаграждения и боевые надбавки.

Начисление и выплата денежной помощи при увольнении предусмотрены законами "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"

Кто получит выплату в 50% или 25% от денежного обеспечения

Для контрактников и кадровых военнослужащих предусмотрено три основных варианта начисления пособия. Первый — 50% месячного обеспечения за каждый полный год службы независимо от выслуги. Такую выплату могут получить те, кто увольняется:

по состоянию здоровья;

если заключили контракт до завершения особого периода или до объявления демобилизации, прослужили по нему не менее 24 месяцев и не захотели продолжать службу;

если контракт военного был продлен сверх определенных сроков до завершения особого периода или демобилизации, а с момента такого продления он прослужил не менее 18 месяцев и не изъявил желания служить дальше;

если увольнение происходит из-за завершения особого периода или объявления демобилизации, а военный не хочет подписывать новый контракт. Это касается тех, кто проходил службу по контракту, заключенному на условиях, определенных законом "О воинской обязанности и военной службе".

Военные могут получить денежную помощь при увольнении

Второй вариант — также 50% месячного обеспечения за каждый полный год, но уже при условии, что военный имеет 10 и более лет выслуги. Этот порядок применяется, в частности, при увольнении после завершения контракта, по возрасту, из-за сокращения штатов, семейных обстоятельств или других уважительных причин во время особого периода или военного положения, предусмотренных законом "О разведке".

Третий вариант — 25% месячного обеспечения за каждый полный год службы. Он касается случаев увольнения по собственному желанию в мирное время или по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам в мирное время. Но и здесь есть условие: военный должен иметь не менее 10 лет выслуги.

Какую помощь могут получить мобилизованные

Для мобилизованных военнослужащих и резервистов в особый период действует отдельный порядок выплаты единовременной денежной поддержки. Им считают сумму помощи не по годам, а по полным календарным месяцам службы.

Размер пособия составляет 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы. При этом выплата не может быть меньше 25% месячного денежного обеспечения, независимо от того, сколько фактически прослужил человек.

В расчет выплаты мобилизованным не включают неполные месяцы службы. Также в базу для начисления не входят боевые и разовые вознаграждения

Выплатить помощь должны в день увольнения. Если военный до мобилизации уже проходил службу и ранее получал одноразовую денежную помощь при увольнении, новую выплату считают только за период нынешнего призыва. Предыдущий срок службы в таком случае не учитывается.

Выплаты для офицеров по призыву

Для офицеров, которых призвали на военную службу, действуют отдельные правила. Им могут начислить единовременную денежную помощь в размере 50% от месячного денежного обеспечения.

Основаниями для получения выплат могут быть, в частности, окончание срока службы, состояние здоровья, семейные обстоятельства, освобождение из плена, избрание народным депутатом или назначение на должность судьи.

Что известно о сроках выплат и когда помощь не предоставляют

Украинские защитники могут и не получить единовременную денежную помощь при увольнении. Право на выплату отменяется в случае, если увольнение состоялось из-за служебного несоответствия, обвинительного приговора суда, систематического невыполнения условий контракта самим военнослужащим, коррупционного административного правонарушения, потери гражданства Украины и других дискредитирующих оснований.

"При повторном увольнении ОГД начисляется со дня последнего зачисления на службу — предыдущий срок не учитывается. Исключение касается лиц, которые при предыдущем увольнении не приобрели право на ОГД (например, из-за дискредитирующих оснований): для них при следующем увольнении учитывается весь совокупный срок службы", — добавили в Минобороны.

Также было отмечено, что, если на момент увольнения военнослужащий занимал должность в государственном органе, органе местного самоуправления, на предприятии или в учреждении высшего образования, но оставался на военной службе, помощь выплачивают за счет того органа или учреждения, где он работал. То есть в таком случае деньги поступают не из бюджета Минобороны.

