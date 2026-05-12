Новые правила службы для военных, в частности контракты с четкими сроками, повышенные выплаты и новая система боевых вознаграждений "10/20/40", могут иметь недостатки. Адвокат в разговоре с Фокусом предупредил, что без прозрачного механизма это может привести к спорам и злоупотреблениям служебным положением.

В Украине снова заговорили о масштабных изменениях в армии. В начале мая президент Владимир Зеленский анонсировал новый этап военной реформы, который предусматривает повышение зарплат для военных, введение новой системы боевых контрактов и определение четких сроков службы.

Новые контракты, высокие выплаты и реальные сроки службы: что известно о реформе мобилизации в Украине

По предварительным предложениям, новые контракты для военных могут разделить на несколько типов. Для действующих военных на боевых должностях обсуждают контракт на 10 месяцев, для новобранцев на боевые должности — 14 месяцев, а для других должностей — до двух лет.

Кроме того, минимальное обеспечение военных в тылу могут поднять с 20 до 30 тысяч гривен. Командирам разных уровней зарплаты планируют увеличить примерно вдвое. А самые большие выплаты предусматриваются для тех, кто подпишет так называемые боевые контракты ВСУ.

В Украине рассматривают возможность введения системы вознаграждений "10/20/40"

По обсуждаемой модели, может появиться система вознаграждений "10/20/40": 10 тысяч гривен за день пребывания на позиции, 20 тысяч — за ударно-поисковые действия, 40 тысяч — за активные наступательные действия. В среднем военный, который регулярно выполняет боевые задачи, может получать 250-400 тысяч гривен в месяц.

Но реально ли это ввести, кто будет подтверждать участие в боевых действиях и не станет ли новая система источником конфликтов? Об этом Фокус поговорил с адвокатом Игорем Тарасенко.

Насколько реально ввести боевые вознаграждения по системе "10/20/40" и придется ли менять бюджет?

- Ввести повышение боевых вознаграждений можно, но для этого нужно решить два ключевых вопроса: нормативный и бюджетный.

Во-первых, нужно четко определить: кто именно из военных будет иметь право на повышенную выплату, за какие задачи ее будут начислять, за какой период, какими документами это будет подтверждаться, кто будет принимать решение о выплате.

Во-вторых, такие выплаты требуют реального финансового ресурса. По сообщениям Минобороны и Минфина, правительство уже предлагало изменения в Госбюджет-2026, которые предусматривают дополнительные расходы на сектор безопасности и обороны, в частности на денежное обеспечение военных. Также Минфин сообщал об идее направлять военный сбор в специальный фонд госбюджета именно на денежное обеспечение защитников.

То есть без изменений в Закон о Государственном бюджете Украины на 2026 год или без перераспределения бюджетных назначений стабильно выплачивать новые суммы будет сложно. Одно дело — политический анонс, другое — наличие утвержденной бюджетной программы, порядка выплат и средств на счетах воинских частей.

В Украине действующая нормативная база по выплатам продолжает руководствоваться постановлением КМУ №168 и приказом МОУ №260, которые предусматривают дополнительные вознаграждения, в частности 100 000 грн пропорционально времени непосредственного участия в боевых действиях и 70 000 грн за каждые 30 дней суммарного выполнения отдельных боевых задач

Как военному подтвердить, что он был "на позиции", выполнял "ударно-поисковые" или "активные наступательные действия", если командир не подал приказ?

- Главное правило: боевая выплата не должна зависеть только от устного подтверждения командира. Для военного важно иметь письменные доказательства, подтверждающие его участие в конкретных задачах.

Военные должны собирать документы для подтверждения участия в заданиях

Для подтверждения участия в заданиях, по словам адвоката, военным необходимо собирать и требовать:

выдержки из боевых приказов или боевых распоряжений;

выдержки из журнала боевых действий;

рапорты непосредственных командиров;

справку о непосредственном участии в боевых действиях или мероприятиях;

списки личного состава, который привлекался к выполнению заданий;

приказы о выплате или невключение в приказ о выплате;

маршруты, журналы выхода, эвакуационные документы, медицинские документы после ранения или контузии;

письменный ответ воинской части на рапорт или адвокатский запрос.

- Если командир не подал приказ или не включил военного в списки, нужно подавать рапорт на командира воинской части с требованием провести служебную проверку, внести уточнения в учетные документы и выдать справку. В случае отказа — жалоба в вышестоящее командование, оперативное командование, Минобороны или административный иск о признании бездействия противоправным и обязательстве рассмотреть вопрос о выплате.

Может ли военный потерять часть денежного обеспечения, если сумма за выполненные задания превышает лимит в 400 тыс. грн?

- Да, такая ситуация возможна. Если в будущем государство установит максимальный предел выплат, например до 400 тыс. грн в месяц, военный может выполнить больше боевых задач, но получить не более этой суммы. Это будет работать в том случае, если такой лимит прямо пропишут в порядке выплат или в контракте.

Но здесь важно разграничивать: если 400 тыс. грн — это не "лимит", а максимальный уровень оплаты в зависимости от категории задач, тогда выплата должна считаться по правилам, которые будут утверждены. Если же это будет именно "потолок", тогда даже большее количество задач автоматически не будет означать большую сумму сверх этого максимума.

С адвокатской позиции, в таком порядке обязательно должны быть прописаны: как считаются дни, как подтверждаются боевые задачи, суммируются ли различные виды вознаграждений, есть ли компенсационный механизм, если военный выполнял задачи сверх нормы.

Все чаще появляются новости о случаях, когда военные фактически находятся в тылу, но по приказам их оформляют как участников боевых задач, а выплаты получают командование. Не увеличится ли количество подобных случаев, если заработает новая система вознаграждений за риск "10/20/40"?

- Такой риск действительно существует. Чем больше сумма выплат, тем выше риск искусственного оформления, двойных списков, внесения недостоверных данных или манипуляций с приказами.

Именно поэтому порядок выплат должен содержать не только приказ командира, но и проверку: журналы боевых действий, боевые распоряжения, фактическое место пребывания подразделения, подтверждение старших командиров, данные штаба, рапорты, медицинские или эвакуационные записи. Если выплата будет зависеть только от "внутреннего приказа", это создаст коррупционный риск и возможность оформления боевых выплат лицам, которые фактически не находились на боевых заданиях.

Если такие факты обнаружат, они могут иметь признаки служебного подлога, злоупотребления служебным положением или завладения бюджетными средствами.

Для самого военного важно не подписывать документы, которые не соответствуют реальности. Также стоит письменно фиксировать свое фактическое участие или неучастие в боевых задачах, чтобы в случае спора иметь подтверждение своей позиции.

Может ли Генштаб или командование отказать военному в демобилизации, ссылаясь на потребности комплектования войска?

- Просто так — нет. По действующему закону "О воинской обязанности и военной службе", во время мобилизации и военного положения военного могут уволить со службы только по основаниям, которые прямо предусмотрены законодательством. Это может быть возраст, состояние здоровья на основании заключения ВВК о непригодности, семейные обстоятельства или другие уважительные причины.

То есть если у военнослужащего есть законное основание для увольнения и он собрал полный пакет документов, Генштаб или командование не могут произвольно заблокировать демобилизацию только из-за потребности в людях. Но на практике командование может затягивать рассмотрение рапорта, ссылаться на служебную необходимость, не направлять документы дальше или не издавать приказ. В таком случае это уже вопрос обжалования бездействия.

Если же будущая реформа будет предусматривать гарантированную демобилизацию после завершения нового контракта, тогда механизм должен быть прописан в законе: срок контракта, порядок увольнения, исключительные основания для продолжения службы, сроки издания приказа и ответственность за затягивание. Без таких гарантий "демобилизация по контракту" может остаться декларацией.

Как вы, как практикующий адвокат, относитесь к возможным изменениям в армии?

- Новые правила могут быть положительными только при условии, если они будут не выборочными, а юридически четкими. Военный должен понимать: на какой срок он служит, за какие боевые задачи получает средства, какими документами это подтверждается, когда он имеет право на увольнение и как обжаловать отказ.

В чем главный риск этой реформы?

- Основной риск не в самой идее контрактов или повышенных выплат. Проблема может возникнуть тогда, когда государство введет новые правила без прозрачного механизма. Если порядок будет нечетким, это создаст споры относительно боевых выплат, злоупотребления с приказами и массовые обращения военнослужащих к командованию, Минобороны и суду.

Напомним, новые контракты для военных могут привести к неравенству между защитниками. По словам адвоката, если контрактники получат четко определенный срок службы, повышенные выплаты, право выбирать должность и гарантированную демобилизацию, а мобилизованные без контракта таких гарантий не будут иметь, это может разделить военных по правовому статусу.