Повышение выплат военным до 400 тысяч: нардеп поставила под сомнение анонсированную реформу армии

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что в государственном бюджете пока не видно достаточного финансового ресурса для реализации анонсированного повышения зарплат военным на передовой до 250-400 тысяч гривен. По ее словам, для таких изменений нужны значительные дополнительные расходы.

Нина Южанина на YouTube-канале "Суперпозиция" прокомментировала анонсированную армейскую реформу, о которой ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский. Ведущая спросила ее об изменениях, в рамках которых предполагается предполагается зарплат военным в тыловых частях до 30 тысяч гривен, тогда как сейчас такие выплаты составляют около 20 тысяч гривен. Также для военных на передовых позициях озвучивались суммы от 250 тысяч до 400 тысяч гривен.

"Этого мы не видим пока в бюджете. Есть какое-то движение по фонду оплаты труда, но что означают эти цифры, я, пожалуй, могу прокомментировать после того, как даст информацию нам профильный комитет нацбезопасности и обороны. Потому что на сегодняшний день для таких кардинальных изменений надо очень много дополнительных денег", — подчеркнула Южанина.

Она добавила, что определенные изменения в фонде оплаты труда есть, однако оценить их реальное содержание пока сложно. Народный депутат пояснила, что более подробную информацию можно будет получить после выводов профильного комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Именно там, по ее словам, должны предоставить объяснения относительно источников финансирования и возможных механизмов реализации реформы.

Южанина также подчеркнула, что для кардинального повышения зарплат военным нужны большие дополнительные ресурсы.

"Я не вижу пока здесь даже из этих средств, которые идут на оборону, о которых мы проговорили, на денежное обеспечение, я не уверена, что можно что-то откусить. Это в основном касается оружия. Но и Федоров, и Зеленский сказали о том, что они будут реализовывать эти изменения. Поэтому, конечно, сегодня сейчас проходит согласительное совещание. Уже будем более конкретно знать чуть позже, о каких именно изменениях по денежному обеспечению идет речь", — добавила Южанина.

