Налогообложение доходов с цифровых платформ: Южанина говорит, что украинцы могут получить "кучу штрафов"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ, который касается таких сервисов, как OLX, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo и Uber. Но Нина Южанина ("Европейская солидарность") считает, что украинцы не разобрались, чем им это грозит.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект из пакета МВФ. #15111-д — налогообложение цифровых платформ. Он касается как украинских, так и международных цифровых сервисов. Законопроект охватывает деятельность по предоставлению услуг, а также аренды недвижимости или транспорта. Его еще должны доработать ко второму чтению, но на ток-шоу "Суперпозиция" законопроект уже подвергся критике.

На шоу обсудили новый законопроект

"В то время, как о цифровых платформах мы обсуждаем уже больше года. И как же странно, когда Минфин подает проект закона, который вообще ставит в тупик 10 миллионов граждан, которые неосознанно могут получить кучу штрафов и быть ответственными перед налоговым органом. Меня это просто разрывает на куски, потому что это же еще предыдущим правительством вносился такой проект закона", — сказала народный депутат Нина Южанина.

Відео дня

Она отметила, что украинцам надо объяснить, что их ожидает.

"Относительно наших граждан — давайте не ломать налоговую систему, а во-первых, будем проводить сейчас очень много дискуссий, чтобы люди все услышали, что может быть, для того, чтобы они были подготовлены. И уберите, пожалуйста, там и банковскую тайну, которую хотели для таких людей вообще отменить, и открытие специальных счетов. У нас и так у каждого человека сейчас по три-четыре счета открыты в связи с отдельными программами и так далее. Мне кажется, что мы уже превзошли все страны в этом направлении. И в результате они все-таки подают проект закона, который точно нельзя принять", — сказала Южанина.

Налог с цифровых платформ — что известно

Этот законопроект является одним из требований МВФ для получения Украиной финансирования.

Документ представлял министр финансов Сергей Марченко. Он пояснил, что законопроект предусматривает гармонизацию украинского законодательства с ЕС, а также — выполнение обязательств Украины перед МВФ.

Перед голосованием в сессионном зале предложение правительства доработали. Если в парламент Кабмин вносил №15111, то уже сегодня, 7 апреля народные депутаты поддержали в первом чтении альтернативный №15111-д, который имеет существенные изменения.

№15111-д учитывает правила ЕС по обмену налоговой информацией о продаже товаров и предоставлении услуг через цифровые платформы.

Льготная ставка 5% — доходы, которые люди получают через цифровые платформы (например, для самозанятых), можно облагать налогом по упрощенной ставке 5%. При этом:

это касается доходов, которые не совпадают с основным видом деятельности ФЛП;

отменяется требование открывать специальные счета и раскрывать банковскую тайну.

Ожидается, что новые нормы смогут начать действовать не ранее 1 января 2027 года.

Запуск возможен только после подписания международного соглашения об обмене данными и присоединения к нему других стран.

Фактически налогообложение доходов начнется только в 2028 году (по итогам отчетного 2027 года).

МВФ в марте начал очередной этап переговоров с правительством Украины по финансированию. Ключевыми темами стали налоговые изменения, детенизация экономики и наполнение бюджета.