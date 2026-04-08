"Налог на OLX": Рада поддержала в первом чтении закон о налогообложении на цифровых платформах

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект, который регулирует налогообложение деятельности на цифровых платформах, как сообщается в карточке законопроекта. Речь идет о платформах, предоставляющих услуги или позволяющих сдавать в аренду имущество или транспорт. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Документ еще должны доработать ко второму чтению. Законопроект в парламенте представлял министр финансов Сергей Марченко. Его принятие необходимо для синхронизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза и для выполнения обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

"Рада приняла в первом чтении второй законопроект из пакета МВФ. #15111-д — налогообложение цифровых платформ. За основу — 234. Это доработанный текст, который мы значительно доработали. Сейчас он не касается бывших в употреблении товаров, нет спецсчетов и доступа к банковской тайне. Это хорошая инициатива и я с удовольствием ее поддержал. А ко второму чтению еще доработаем", — уточнил заместитель председателя налогового комитета, нардеп Ярослав Железняк.

Целью проекта является создание правовых условий для прозрачного налогообложения доходов физических лиц, получающих доходы через цифровые платформы. Ожидается, что это позволит повысить уровень соблюдения требований налогового законодательства и будет способствовать увеличению потенциальных налоговых поступлений в бюджет Украины.

Сейчас в Украине отсутствует специальное регулирование для налогообложения цифровых платформ. Около 400 тысяч украинцев получают доходы через такие сервисы. В основном это водители и курьеры.

Напомним, что МВФ в марте начал очередной этап переговоров с правительством Украины по финансированию. Ключевыми темами стали налоговые изменения, детенизация экономики и наполнение бюджета. Дальнейшее получение средств по программе объемом 8,1 млрд долларов зависит от выполнения этих условий.

