"Податок на OLX": Рада підтримала в першому читанні закон про оподаткування на цифрових платформах

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт, який регулює оподаткування діяльності на цифрових платформах, як повідомляється у картці законопроекту. Йдеться про платформи, що надають послуги або дозволяють здавати в оренду майно чи транспорт. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Документ ще мають доопрацювати до другого читання. Законопроєкт у парламенті представляв міністр фінансів Сергій Марченко. Його ухвалення необхідне для синхронізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу та для виконання зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Відео дня

"Рада прийняла в першому читанні другий законопроект з пакету МВФ. #15111-д — оподаткування цифрових платформ. За основу — 234. Це доопрацьований текст, який ми значно доопрацювали. Зараз він не стосується вживаних товарів, немає спецрахунків та доступу до банківської таємниці. Це гарна ініціатива і я з задоволенням її підтримав. А до другого читання ще доопрацюємо", — уточнив заступник голови податкового комітету, нардеп Ярослав Железняк.

Метою проекту є створення правових умов для прозорого оподаткування доходів фізичних осіб, які отримують доходи через цифрові платформи. Очікується, що це дозволить підвищити рівень дотримання вимог податкового законодавства та сприятиме збільшенню потенційних податкових надходжень до бюджету України.

Наразі в Україні відсутнє спеціальне регулювання для оподаткування цифрових платформ. Близько 400 тисяч українців отримують доходи через такі сервіси. Здебільшого це водії та кур’єри.

Нагадаємо, що МВФ у березні розпочав черговий етап переговорів з урядом України щодо фінансування. Ключовими темами стали податкові зміни, детінізація економіки та наповнення бюджету. Подальше отримання коштів за програмою обсягом 8,1 млрд доларів залежить від виконання цих умов.

Раніше ми також інформували, що Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету вже влітку 2026 року. Експерти пов’язують це з ризиками затримки міжнародної допомоги та невизначеністю щодо фінансування від партнерів.