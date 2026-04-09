Оподаткування доходів з цифрових платформ: Южаніна каже, що українці можуть отримати "купу штрафів"

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ, який стосується таких сервісів, як OLX, Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo та Uber. Але Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") вважає, що українці не розібрались, чим їм це загрожує.

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт з пакету МВФ. #15111-д — оподаткування цифрових платформ. Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів. Законопроєкт охоплює діяльність із надання послуг, а також оренди нерухомості чи транспорту. Його ще мають доопрацювати до другого читання, але на ток-шоу "Суперпозиція" законопроєкт вже зазнав критики.

На шоу обговорили новий законопроєкт

"У той час, як про цифрові платформи ми обговорюємо вже більше року. І як же дивно, коли Мінфін подає проєкт закону, який взагалі ставить в тупик 10 мільйонів громадян, які несвідомо можуть отримати купу штрафів і бути відповідальними перед податковим органом. Мене це просто розриває на шматки, тому що це ж іще попереднім урядом вносився такий проєкт закону", - сказала народна депутатка Ніна Южаніна.

Вона зауважила, що українцям треба пояснити, що їх очікує.

"Щодо наших громадян — давайте не ламати податкову систему, а по-перше, будемо проводити зараз дуже багато дискусій, щоб люди всі почули, що може бути, для того, щоб вони були підготовлені. І приберіть, будь ласка, там і банківську таємницю, яку хотіли для таких людей взагалі скасувати, і відкриття спеціальних рахунків. У нас і так у кожної людини зараз по три-чотири рахунки відкриті в зв'язку з окремими програмами і таке інше. Мені здається, що ми вже перевершили всі країни в цьому напрямку. І в результаті вони все-таки подають проєкт закону, який точно не можна прийняти", - сказала Южаніна.

Податок з цифрових платформ – що відомо

Цей законопроєкт є однією з вимог МВФ для отримання Україною фінансування.

Документ представляв міністр фінансів Сергій Марченко. Він пояснив, що законопроєкт передбачає гармонізацію українського законодавства із ЄС, а також – виконання зобов’язань України перед МВФ.

Перед голосуванням у сесійній залі пропозицію уряду доопрацювали. Якщо до парламенту Кабмін вносив №15111, то вже сьогодні, 7 квітня народні депутати підтримали в першому читанні альтернативний №15111-д, який має суттєві зміни.

№15111-д враховує правила ЄС щодо обміну податковою інформацією про продаж товарів і надання послуг через цифрові платформи.

Пільгова ставка 5% – доходи, які люди отримують через цифрові платформи (наприклад, для самозайнятих), можна оподатковувати за спрощеною ставкою 5%. При цьому:

це стосується доходів, які не збігаються з основним видом діяльності ФОП;

скасовується вимога відкривати спеціальні рахунки та розкривати банківську таємницю.

Очікується, що нові норми зможуть почати діяти не раніше 1 січня 2027 року.

Запуск можливий лише після підписання міжнародної угоди про обмін даними та приєднання до неї інших країн.

Фактично оподаткування доходів розпочнеться лише у 2028 році (за підсумками звітного 2027 року).

МВФ у березні розпочав черговий етап переговорів з урядом України щодо фінансування. Ключовими темами стали податкові зміни, детінізація економіки та наповнення бюджету.