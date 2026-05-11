Підвищення виплат військовим до 400 тисяч: нардепка поставила під сумнів анонсовану реформу армії

Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність", членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що у державному бюджеті наразі не видно достатнього фінансового ресурсу для реалізації анонсованого підвищення зарплат військовим на передовій до 250-400 тисяч гривень. За її словами, для таких змін потрібні значні додаткові витрати.

Ніна Южаніна на YouTube-каналі "Суперпозиція" прокоментувала анонсовану армійську реформу, про яку раніше говорив президент України Володимир Зеленський. Ведуча запитала її про зміни, в рамках яких передбачається передбачається зарплат військовим у тилових частинах до 30 тисяч гривень, тоді як зараз такі виплати становлять близько 20 тисяч гривень. Також для військових на передових позиціях озвучувалися суми від 250 тисяч до 400 тисяч гривень.

"Цього ми не бачимо поки в бюджеті. Є якийсь рух по фонду оплати праці, але що означають ці цифри, я, мабуть, можу прокоментувати після того, як дасть інформацію нам профільний комітет нацбезпеки і оборони. Тому що на сьогоднішній день для таких кардинальних змін треба дуже багато додаткових грошей", — наголосила Южаніна.

Відео дня

Вона додала, що певні зміни у фонді оплати праці є, однак оцінити їхній реальний зміст наразі складно. Народна депутатка пояснила, що більш детальну інформацію можна буде отримати після висновків профільного комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Саме там, за її словами, мають надати пояснення щодо джерел фінансування та можливих механізмів реалізації реформи.

Южаніна також наголосила, що для кардинального підвищення зарплат військовим потрібні великі додаткові ресурси.

"Я не бачу поки тут навіть із цих коштів, які йдуть на оборону, про які ми проговорили, на грошове забезпечення, я не впевнена, що можна щось відкусити. Це в основному стосується зброї. Але і Федоров, і Зеленський сказали про те, що вони будуть реалізовувати ці зміни. Тому, звісно, сьогодні зараз проходить погоджувальна нарада. Вже будемо більш конкретно знати трохи пізніше, про які саме зміни по грошовому забезпеченню йде мова", — додала Южаніна.

Нагадаємо, що Ніна Южаніна попередила українців про можливі штрафи через нові правила оподаткування доходів із цифрових платформ. Йдеться про сервіси на кшталт Uber, Bolt, Glovo, OnlyFans та інші онлайн-платформи.

Раніше ми також інформували, що Ніна Южаніна заявила про плани Міністерства оборони змінити співвідношення між тиловими та бойовими військовими у ЗСУ. За її словами, відомство хоче скоротити кількість військовослужбовців у тилу та посилити бойові підрозділи.