Украинцам выплатят разовую помощь ко Дню Независимости: кто ее получит и какие суммы предусмотрены

Правительство определило размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины в 2026 году. Выплаты традиционно предоставят ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства, жертвам преследований и семьям погибших защитников, а сумма помощи будет зависеть от категории получателей.

Как отмечается в постановлении, обнародованном на сайте Правительственного портала, правительство 13 мая приняло решение об установлении размеров единовременной выплаты до 24 августа для граждан, на которых распространяются нормы законов о статусе ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

Самые высокие выплаты предусмотрены для людей с инвалидностью вследствие войны. В зависимости от группы инвалидности они получат от 2700 до 3100 гривен, в частности:

лицам с инвалидностью I группы выплатят 3100 гривен;

II группы — 2900 гривен;

а III группы — 2700 гривен.

Такой же размер помощи — 3100 гривен — предусмотрен и для украинцев, которые имеют особые заслуги перед государством.

Отдельную выплату получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Для этой категории граждан правительство установило помощь в размере 1000 гривен.

Кроме того, финансовую поддержку окажут семьям погибших ветеранов войны и павших Защитников и Защитниц Украины. Речь идет, в частности, о членах семей умерших военных, а также жен и мужей умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, которые повторно не вступали в брак. Для них размер единовременного пособия составит 650 гривен.

Еще одна категория получателей — участники войны, бывшие узники нацистских лагерей, граждане, которых во время войны принудительно вывозили на работы, а также дети партизан и подпольщиков. Для них ко Дню Независимости выплатят по 450 гривен.

В постановлении правительства отмечается, что все средства должны быть выплачены гражданам до 24 августа 2026 года.

Напомним, Кабинет Министров планирует существенно изменить государственный бюджет Украины на 2026 год и увеличить его доходы более чем на 2,2 трлн гривен. Большую часть дополнительных средств правительство хочет направить на финансирование армии, потребности сектора обороны и развитие украинского вооружения. Также власти предусмотрели отдельное финансирование для поддержки регионов в условиях войны.

Также Фокус писал, что украинские военнослужащие после увольнения со службы имеют право на единовременную денежную помощь. Для части защитников помощь составляет 50% месячного обеспечения за каждый год службы, тогда как для других предусмотрены меньшие выплаты или отдельный порядок начисления.