Виплата майже 13 000 грн: хто і як в Україні може отримати додаткову підтримку

У липні 2026 року окремі категорії громадян зможуть оформити додаткову державну допомогу. Йдеться про українців, рідні яких втратили близьких унаслідок агресії РФ.

Посилену фінансову допомогу отримають непрацездатні особи, рідні яких загинули, захищаючи країну від агресії РФ, а також для діти загиблих військових, яким замість пенсії призначена державна допомога, повідомляє портал Новини.LIVE.

Згідно з оновленими правилами, мінімальна гарантована фінансова підтримка для цих категорій громадян становитиме 12 810 грн. Для порівняння, у 2025 році ця виплата становила 8 000 грн.

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Посилена підтримка також передбачена, якщо пенсію призначено для двох і більше громадян в родині, за винятком непрацездатних батьків, дружин та чоловіків, а соціальна виплата — для двох і більше дітей загиблих на фронті захисників. Тепер пенсійна допомога не може бути меншою за 10 020 грн для кожної особи в родині.

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Як оформити підвищені виплати

Громадяни, які підпадають під вищевказані категорії, повинні звернутися до Пенсійного фонду або ЦНАПу, адже згадані виплати не призначаються автоматично.

Потрібно подати заяву та пакет документів, що підтверджують родинні зв’язки із загиблим захисником та право на отримання підтримки. Зробити це можна особисто через будь-яке відділення ПФУ чи ЦНАП, а також через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Необхідні документи:

заява на призначення пенсії у разі втрати годувальника;

паспорт та ідентифікаційний код;

свідоцтво про укладений шлюб;

свідоцтво про смерть військового;

довідка з частини, де служив загиблий/витяг з наказу щодо обставин смерті;

документ, де буде зазначено склад родини;

довідки, що можуть засвідчити перебування на утриманні;

реквізити рахунку в банку (IBAN).

Варто враховувати, що у ПФУ можуть також вимагати акт розслідування нещасного випадку у разі настання смерті через поранення, контузію або каліцтво під час бойових дій.

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