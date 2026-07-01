Грошова допомога, житлові компенсації, субсидії та міжнародні виплати — в Україні, як і раніше, діє широкий перелік програм підтримки громадян. Про деякі з них добре відомо, проте про інші багато українців досі не знають, хоча вони можуть впливати на реальні доходи та витрати сімей.

У результаті частина доступної допомоги залишається невикористаною — просто тому, що люди не оформлюють її вчасно або не перевіряють свої права на виплати.

"Фокус" зібрав основні державні та міжнародні програми підтримки, доступні для українців у 2026 році.

1. Грант "Своя справа" — до 1 млн грн на розвиток бізнесу

Державна програма підтримки підприємців, спрямована на започаткування або розвиток малого бізнесу.

Розмір допомоги:

до 350 тис. грн

Для окремих областей — до 500 тис. грн

Для окремих видів діяльності — до 1 млн грн

Подати заявку можна через портал "Дія".

2. ВПЛ — щомісячна державна допомога

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати щомісячні виплати від держави залежно від категорії.

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2000 грн — дорослим

3000 грн — дітям та людям з інвалідністю

додаткові механізми підтримки (житло, оренда, соціальні послуги)

3. Субсидія на оренду житла для ВПО

Окремий механізм підтримки — компенсація частини витрат на оренду житла.

часткове покриття витрат на оренду житла

залежність розміру від доходів сім’ї

оформлення через державні сервіси або ЦНАП

підтримка для ВПО, які не мають власного житла в безпечному регіоні

4. "Відновлення" — компенсація за житло

Державна програма з відновлення або компенсації житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок бойових дій.

ремонт пошкодженого житла

компенсація за повністю зруйноване житло

житлові сертифікати для придбання нового житла

подання заяви через "Дію"

5. "еОселя" — пільгова іпотека

Державна програма доступного житлового кредитування для громадян, у тому числі ВПО.

знижені ставки за іпотекою

участь держави у компенсації відсотків

можливість придбання житла на первинному та вторинному ринку

доступно для окремих категорій громадян (зокрема, ВПО, військовослужбовців, медиків, педагогів)

Згідно зі змінами, затвердженими урядом, ветерани та сім’ї загиблих військовослужбовців зможуть отримати пільгову іпотеку "еОселя" під 3%. Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% — починаючи з 11-го року. Нові правила набудуть чинності саме в липні.

6. UNHCR (Агентство ООН у справах біженців)

УВКБ ООН надає фінансову та гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни.

фінансова допомога для ВПО та постраждалих

допомога з орендою та тимчасовим житлом

юридична та психологічна допомога

зимова гуманітарна допомога

7. Червоний Хрест України та Міжнародний Червоний Хрест

Програми підтримки:

гуманітарна допомога (продукти, засоби гігієни)

фінансова підтримка

медична та психологічна допомога

допомога в евакуації

8. Допомога по безробіттю

Громадяни, які втратили роботу, можуть зареєструватися як безробітні та отримувати допомогу.

реєстрація онлайн або в центрі зайнятості

призначення щомісячної допомоги

тривалість залежить від стажу

Допомога по безробіттю надається громадянам, які втратили роботу

9. Ваучер на навчання

Одна з ключових програм Державної служби зайнятості — ваучер на навчання, який дає змогу безкоштовно змінити професію або підвищити кваліфікацію.

оплата професійного навчання

перекваліфікація

підвищення кваліфікації

Розгляд заявки: до 3 робочих днів

Сума ваучера: не більше 33 280 грн

Якщо вартість навчання перевищує встановлену суму, різницю потрібно сплатити самостійно.

10. Підтримка ветеранів та учасників бойових дій

Окрема категорія програм передбачена для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни.

гранти для бізнесу

перекваліфікація та навчання

допомога у працевлаштуванні

компенсації роботодавцям

Важливо

Нові правила в "єВідновленні" та "єОселі": що зміниться для ВПО з ТОТ

Раніше "Фокус" повідомляв, що мешканці однієї з громад України, які через війну були змушені переїхати до інших регіонів країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 10 000 грн.