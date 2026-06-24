В Україні погодили зміни, які дозволяють поєднати механізми державних житлових програм "єВідновлення" та "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Українці матимуть можливість використати житловий ваучер, передбачений у межах компонента "Житло для ВПО з ТОТ" програми "єВідновлення", як частину першого внеску за іпотекою в межах "єОселі". Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

У міністерстві зазначають, що уряд погодив зміни до нормативних актів, які регулюють реалізацію обох програм, з метою узгодження їхніх механізмів. Нові підходи стосуються визначеної категорії ВПО та потребують подальшого технічного врегулювання.

Йдеться про ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

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Як працюватиме механізм

Житловий ваучер, який надається в межах "єВідновлення", може бути використаний як частина першого внеску за іпотечним кредитом у межах "єОселі". Це дозволяє поєднати компенсаційний інструмент із програмою доступного іпотечного кредитування.

Можливість застосування ваучера стосується внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, які мають право на участь у програмі "єВідновлення".

Також врегульовано порядок оформлення угод купівлі житла із використанням житлового ваучера та визначено роль нотаріусів у таких операціях. У міністерстві наголошують, що йдеться не про надання двох окремих видів державної допомоги, а про поєднання механізмів житлової підтримки.

Що відомо про зміни

Рішення ухвалене на рівні урядового погодження та стосується технічного узгодження механізмів двох державних програм. Подальша реалізація вимагатиме врахування процедур та узгодження між відповідними органами, що забезпечують їх виконання.

Раніше Фокус повідомляв про тенденцію зростання цін на житло після запуску державних програм компенсації для ВПО за зруйноване майно, зокрема через механізми житлових сертифікатів і ваучерів.