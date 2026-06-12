2 млн за "убиту" хрущовку: в Україні стрімко подорожчало житло, у чому причина

Після того, як держава запровадила програму компенсації внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за зруйноване житло під час бойових дій у вигляді сертифікатів та ваучерів, ринок відреагував на це по-своєму.

Як тільки з'явилася інформація про те, що переселенцям почали затримувати виплати коштів за державними програмами на придбання нерухомості, ціни на житло стрімко злетіли вгору. На це звернув увагу народний депутат від "Слуги народу" Віталій Воцехівський в ефірі каналу "Суперпозиція".

"Сертифікати на придбання житла для переселенців — хороша ідея, але її потрібно підкріпити ресурсами. Люди почули, що в бюджеті не передбачено коштів на придбання житла, і почався ажіотаж. Зокрема, у місті Канів за 2 млн грн можна було купити гарну трикімнатну квартиру, а зараз за ці гроші вийде двокімнатна "збита хрущовка" через подорожчання. А люди поспішають, кажуть, що потім ресурсу може не бути. Якщо є відсутність ресурсу, виникає ажіотаж, і ми знову караємо кого? Цих самих людей", — констатує він.

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За його словами, питання житла є ключовим для ВПО, оскільки на сьогоднішній день приблизно 1,3 млн українських сімей залишилися без даху над головою.

"Якщо ми видаємо ваучери чи сертифікати, але не маємо на це коштів, то це просто папірці. Тому перед тим, як видавати сертифікат, ми маємо розуміти, яка на це виділена сума", — наголошує народний депутат.

Він переконаний, що треба бути чесними з ВПО, а також з людьми, які за кордоном чекають на повернення, але не знають, куди їм повертатися.

"В уряді наразі немає розуміння системності цього питання", — наголошує Войцеховський.

Днями народний депутат Олексій Гончаренко також порушив тему ваучерів за втрачене житло.

"Людям, які втратили своє житло, роздали ваучери. Гарні, гарні, з дизайном, постаралися. Тільки станом на квітень таких ваучерів видали, увага, на суму понад 23,8 млрд грн! Все б нічого, але абсолютна більшість тих, хто вже готовий обміняти ці сертифікати на нове житло, не можуть цього зробити. Тому що держава просто не дає ці гроші", — написав він.

Парламентар зазначає, що влада "взяла папірець, помахала обіцянками перед носом, а тепер відмахується".

"Бо коли справа доходить до виплат – грошей раптом немає. Кажуть: "Чекайте"".

Нагадаємо, у травні у Верховій Раді повідомили про можливість отримати до 2 млн грн на житло для людей, які втратили його через війну.

Також повідомлялося, що безхазяйне житло планують передати ВПО.