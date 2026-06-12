2 млн за "убитую" хрущевку: в Украине стремительно подорожало жилье, в чем причина

После того, как государство внедрило программу компенсации внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) за разрушенное жилье в ходе боевых действий в виде сертификатов и ваучеров, рынок отреагировал на это по-своему.

Как только появилась информация о том, что переселенцам начали задерживать выплаты денег по госпрограммам на покупку недвижимости, цены на жилье стремительно полетели вверх. На это обратил внимание народный депутат от "Слуги народа" Виталий Воцеховский в эфире канала "Суперпозиция".

"Сертификаты на покупку жилья для переселенцев — хорошая идея, но она должна быть подтверждена ресурсом. Люди услышали, что средства на приобретение жилья в бюджете не предусмотрены, и начался ажиотаж. В частности, в городе Канев, за 2 млн грн можно было купить трехкомнатную хорошую квартиру, сейчас за эти деньги получится двухкомнатная "убитая хрущевка" из-за подорожания. А люди спешат, говорят, что потом ресурса может не быть. Если есть отсутствие ресурса, возникает ажиотаж, и мы снова наказываем кого? Этих самых людей", — констатирует он.

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По его словам, вопрос жилья — ключевой для ВПЛ, поскольку на сегодняшний день примерно 1,3 млн украинских семей остались без крыши над головой.

"Если мы ваучеры или сертификаты выписываем, и нет под это ресурса, то это просто бумажки. Поэтому перед тем, как выписывать сертификат, мы должны понимать, какая сумма под это есть", — подчеркивает нардеп.

Он уверен, что нужно быть честными с ВПЛ, а также с людьми, которые за границей ждут возвращения, но не знают, куда им возвращаться.

"В правительстве сейчас нет понимания системности этого вопроса", — подчеркивает Войцеховский.

На днях народный депутат Алексей Гончаренко тоже затронул тему ваучеров за утерянное жилье.

"Людям, потерявшим свое жилье, раздали ваучеры. Красивые, красивые, задизайнили, постарались. Только по состоянию на апрель таких ваучеров выдали, внимание, более чем на 23,8 млрд грн! Все бы ничего, но абсолютное большинство тех, кто уже готов обменять эти сертификаты на новое жилье, не могут этого сделать. Потому что государство просто не дает эти деньги", — написал он.

Парламентарий констатирует, что власти "взяли бумажку, помахали обещаниями перед носом, а теперь морозятся".

"Ибо когда дело доходит до выплат – денег резко нет. Говорят, ждите".

Напомним, в мае в Раде сообщили о возможности получить до 2 млн грн на жилье людям, которые лишились его из-за войны.

Также сообщалось, что бесхозное жилье планируют отдать ВПЛ.