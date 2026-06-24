В Украине были согласованы изменения, позволяющие объединить механизмы государственных жилищных программ "єВідновлення" и "єОселя" для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Украинцы смогут использовать жилищный ваучер, предусмотренный в рамках компонента "Жилье для ВПЛ из ТОТ" программы "єВідновлення", в качестве части первого взноса по ипотеке в рамках программы "єОселі". Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

В министерстве отмечают, что правительство одобрило изменения в нормативных актах, регулирующих реализацию обеих программ, с целью согласования их механизмов. Новые подходы касаются определенной категории ВПЛ и требуют дальнейшего технического урегулирования.

Речь идет о ВПЛ из ТОТ, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

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Как будет работать этот механизм

Жилищный ваучер, предоставляемый в рамках программы "єВідновлення", может быть использован в качестве части первоначального взноса по ипотечному кредиту в рамках программы "єОселі". Это позволяет совместить компенсационный инструмент с программой доступного ипотечного кредитования.

Возможность использования ваучера распространяется на внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий, имеющих право на участие в программе "єВідновлення".

Также урегулирован порядок оформления сделок по покупке жилья с использованием жилищного ваучера и определена роль нотариусов в таких сделках. В министерстве подчеркивают, что речь идет не о предоставлении двух отдельных видов государственной помощи, а о сочетании механизмов жилищной поддержки.

Что известно об изменениях

Решение принято на уровне правительственного согласования и касается технического согласования механизмов двух государственных программ. Дальнейшая реализация потребует учета процедур и согласования между соответствующими органами, обеспечивающими их выполнение.

Ранее Фокус сообщал о тенденции роста цен на жилье после запуска государственных программ компенсации ВПЛ за разрушенное имущество, в частности через механизмы жилищных сертификатов и ваучеров.