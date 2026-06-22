Более 3 500 украинцев получат жилищную поддержку: куда направят 140 млн евро

Украинцы получат поддержку для приобретения собственного жилья.

Украина привлекает 140 млн евро от Банка развития Совета Европы для финансирования жилищных программ для внутренне перемещенных лиц и ветеранов. В целом поддержку в рамках этих программ получат более 3 500 украинцев. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба.

Что предусматривает финансирование

Административный совет Банка развития Совета Европы одобрил две заявки Украины на общую сумму 140 млн евро.

Средства будут распределены следующим образом:

80 млн евро — на программу "Жилье для ВПЛ из ТОТ" в рамках "еВосстановление";

60 млн евро — на программу льготного ипотечного кредитования для ветеранов.

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Государство выделяет средства на финансирование жилищных программ для ВПЛ Фото: Из открытых источников

Жилье для переселенцев

Благодаря выделению 80 млн евро планируется профинансировать около 2 000 жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Первый транш в размере 40 млн евро Украина рассчитывает получить в сентябре этого года.

Программа для ветеранов

Еще 60 млн евро будут направлены на программу доступного жилищного кредитования для ветеранов и ветеранок.

Ожидается, что благодаря льготной ипотеке и механизму повторного использования возвращенных средств будет выдано более 1 500 ипотечных кредитов.

Как сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба, привлечение 140 млн евро является продолжением сотрудничества с международными партнерами в сфере восстановления жилья и поддержки граждан, пострадавших в результате войны.

За три года уже почти 500 тысяч семей воспользовались государственными жилищными программами.

Ранее Фокус также сообщал, что, по словам аналитиков, для покупки однокомнатной квартиры в Киеве или Ужгороде украинцам придется откладывать деньги из всей зарплаты в течение девяти лет. При этом были названы города в Украине, в которых срок накопления в четыре раза меньше.