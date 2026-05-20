Собрать на квартиру за 2 или 9 лет: где самая дешевая и самая дорогая недвижимость в Украине

Для покупки однокомнатной квартиры в Киеве или Ужгороде украинцами придется откладывать деньги со всей зарплаты девять лет, рассказали аналитики. В то же время в Украине есть города, в которых срок накопления в четыре раза меньше. Сколько лет понадобится для покупки жилья во Львове, Днепре или Одессе?

Самые низкие цены на недвижимость — в прифронтовых городах, говорится в материале портала УНИАН, созданном на основе отчета OLX. В частности, из-за близости фронта всего 2 года придется откладывать деньги на однокомнатную квартиру в Запорожье и четыре года — на жилье в Харькове и Сумах. Срок, в течение которого украинцы будут накапливать деньги, зависит от географии, близости к линии фронта и активности ударов ВС РФ, говорится в статье

На портале опубликовали данные OLX с ценами на квартиры в областных центрах Украины и временем накопления. В материале не указано, как считали эти сроки, но упомянули, что ориентировались на заработную плату в регионе. Топ 4 городов с самой дорогой недвижимостью и самыми длинными накоплениями — это Киев и Ужгород (9 лет), Черновцы и Львов (8 лет).

Рейтинг областных центров по срокам покупки квартиры:

9 лет накапливают в Киеве и Ужгороде;

8 лет — Черновцы и Львов;

7 лет — Одесса, Житомир, Луцк, Тернополь, Винница, Ровно;

6 лет — Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск;

5 лет — Кропивницкий, Днепр, Чернигов, Хмельницкий;

4 года — Сумы и Харьков;

3 года — Херсон и Николаев;

2 года — Запорожье.

В статье также привели данные о ценах на жилье в разных регионах Украины. Топ 5 самых дорогих — это Киев, Ужгород, Львов, Ровно и Черновцы. Топ 5 самых дешевых — Харьков, Сумы, Николаев, Запорожье и Херсон. При этом в трех последних городах стоимость 1-комнатной квартиры, согласно данным OLX, ниже 1 млн грн.

Жилье в Украине — цены на квартиры в областных центрах, 2026 год Фото: Фокус

Жилье в Украине — детали

Отметим, в 2025 году Фокус писал о ценах на аренду жилья в разных городах Украины и о том, как они изменились по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Госстата, есть города, в которых цена аренды выросла на 10-14% — это Полтава, Киев и Сумы. В то же время между этими населенными пунктами есть разница в размере средств, которые платят арендаторы. Если для Киева речь шла о 6 тыс. грн за 1-комнатную квартиру, то для Сум — это 4,7 тыс. грн, а для Полтавы — 7,3 тыс. грн. Самая дорогая аренда (по состоянию на март прошлого года) была в Закарпатской области (11,7 тыс. грн), Львовской и Ровенской областях (по 10 тыс. грн).

Между тем в марте 2026 года нардеп и глава комитета ВР по вопросам органов государственной власти Елена Шуляк объяснила, почему в Украине растет стоимость жилья, несмотря на войну. По мнению политика, это происходит из-за того, что достраиваются начатые ЖК, а не начинают новые: спрос превышает предложение, отсюда и высокие цены.

Напоминаем, в мае 2026 года военные рассказали о завышенных ценах на аренду жилья на прифронтовых территориях: расследователи Bihus.info выяснили, что происходит.