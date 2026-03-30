Цены на жилье в Украине: почему стоимость квадратных метров растет несмотря на войну

Стоимость квадратного метра жилья растет по всей Украине несмотря на то, что в стране пятый год продолжается полномасштабное вторжение ВС РФ.

Нардеп и глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире "Ранок. Live" объяснила, что сейчас формирует стоимость жилья в Украине.

Один из основных факторов — сокращение объемов строительства нового жилья с началом войны.

"Все девелоперы достаточно медленно возобновляли строительство. В новые проекты, прямо с котлована, мне кажется, вообще никто не вошел, а начали достраивать то, что уже было", — констатирует она.

По словам Шуляк, сейчас наблюдается спрос на аренду жилья, и он гораздо выше — чем на покупку. Поскольку на рынке спрос превышает предложение, это влияет на цену.

Вторая причина — чисто экономическая: подорожание стройматериалов, рост зарплат, повышение цен на энергоносители, что в конечном итоге увеличивает стоимость квадратных метров.

"Сегодня небольшой выбор у человека, если он хочет воспользоваться "єОселя" или имеет собственные средства. Я не могу сказать, что ты выходишь на рынок и выбираешь жилье по тем параметрам, которые ты хочешь. Найти в новом доме бюджетную квартиру с базовыми условиями типа укрытия, работающего при отключениях света лифта, — очень сложно", — отметила Шуляк.

По данным портала ЛУН, стоимость квадратного метра жилья в Киеве стоит более 57 000 грн, во Львове — около 60 000 грн, в Одессе — в районе 50 000 грн, в Днепре — примерно 46 000 грн, в Житомире — 37 000 грн, а в Харькове — 29 000 грн.

После полномасштабного вторжения вопрос жилья стал одним из самых острых для военных, ветеранов и внутренне перемещенных лиц. Государство запустило сразу несколько программ поддержки — от денежных компенсаций до жилищных ваучеров. Однако вместо простого решения люди часто сталкиваются с новой проблемой: сложной системой, в которой легко ошибиться.

Тем временем Верховная Рада решила бороться с теневым рынком аренды жилья, зарегистрировав законопроект №15031 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении доходов физических лиц от предоставления в аренду объектов жилой недвижимости или их части".

Он предусматривает существенное снижение налоговой нагрузки для физических лиц, а также временные налоговые льготы на период военного положения.

