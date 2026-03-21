Деньги есть, но получить сложно: почему ветераны остаются без жилья

Жилье для военных и переселенцев государство обещает компенсировать сразу через несколько программ. Но вместо четкой системы люди часто получают сложный лабиринт условий, в котором легко потерять шанс на помощь. Фокус разбирался, как работают эти механизмы и где чаще всего ошибаются заявители.

После полномасштабного вторжения вопрос жилья стал одним из самых острых для военных, ветеранов и внутренне перемещенных лиц. Государство запустило сразу несколько программ поддержки — от денежных компенсаций до жилищных ваучеров. Однако вместо простого решения люди часто сталкиваются с новой проблемой: сложной системой, в которой легко ошибиться.

Почему не все ветераны могут получить компенсацию, как работает ваучер на 2 млн грн и в каком случае помощь можно потерять — разбирался Фокус.

Три программы — разные подходы

Сегодня в Украине действуют три основных механизма обеспечения жильем: денежная компенсация за надлежащее жилье, жилищный ваучер для ветеранов со статусом ВПЛ и компенсация за разрушенное или поврежденное жилье.

Несмотря на общую цель, эти программы имеют разную логику. И именно это, по словам руководительницы ветеранского направления ОО "Юридическая сотня", юриста Ольги Термено, чаще всего вводит людей в заблуждение.

"К нам постоянно обращаются военные и их семьи с одним и тем же вопросом: на какую программу они могут рассчитывать. И очень часто люди путают эти механизмы между собой", — объясняет она Фокусу.

Компенсация "по очереди": статуса недостаточно

Одно из самых распространенных заблуждений — убеждение, что статус ветерана автоматически дает право на получение жилья или компенсации. На самом деле это не так.

Программа денежной компенсации, предусмотренная постановлением Кабмина №719, прежде всего ориентирована на лиц с инвалидностью вследствие войны I и II группы, а также на семьи погибших военных. Однако ключевое условие — пребывание на квартирном учете.

"Просто наличие статуса не дает права на получение компенсации. Человек должен быть официально признан нуждающимся в улучшении жилищных условий", — отмечает Термено.

Подать заявление можно по месту пребывания на квартирном учете — через структурные подразделения по вопросам ветеранской политики, исполнительные органы местной власти или через ЦПАУ. Именно там формируется специальная комиссия, которая рассматривает заявление и проверяет все основания для назначения выплаты.

Процедура предусматривает подачу довольно объемного пакета документов. Прежде всего речь идет о базовых вещах — паспорте, удостоверении ветерана или члена семьи погибшего, а также документах, подтверждающих непосредственное участие в боевых действиях и родственные связи. Отдельную роль играют медицинские документы, в частности заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающие связь ранений или заболеваний с войной.

Кроме того, заявитель должен предоставить решение о пребывании на квартирном учете, а в отдельных случаях — акт обследования разрушенного жилья. Также проверяется имущественное положение: нужны справки о наличии или отсутствии права собственности на жилье, в том числе по состоянию на предыдущие годы, а для внутренне перемещенных лиц — подтверждение соответствующего статуса.

В пакет входят и дополнительные документы — например, справка об отсутствии судимости и письменное согласие членов семьи на включение их в расчет компенсации. Именно из-за такого количества требований эта программа остается одной из самых сложных с точки зрения оформления.

Ваучер на 2 млн грн: быстрее, но с ограничениями

Более современным инструментом стала программа жилищных ваучеров, которую государство запустило в 2025 году. Речь идет о специальном платежном документе на сумму до 2 млн грн, который можно использовать для приобретения жилья, инвестирования в строительство, покупки доли в недвижимости или как первый взнос или погашение ипотечного кредита.

Программа рассчитана на участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, которые одновременно имеют статус внутренне перемещенных лиц. Сам ваучер является персональным — его нельзя передать другому человеку, а срок действия ограничен пятью годами.

Подать заявку можно несколькими способами: через ЦНАП, нотариуса или онлайн через "Дію". В случае подачи через цифровые сервисы заявителю необходимо подтвердить состав семьи и дать согласие второго супруга на обработку персональных данных с помощью электронной подписи.

В то же время сама процедура подачи значительно проще по сравнению с другими программами, ведь система автоматически подтягивает необходимые данные из государственных реестров. Это позволяет избежать сбора большого количества бумажных документов.

После подачи заявления его рассматривает специальная комиссия — решение принимается в течение 30 дней, а ответ поступает в электронном формате. После этого получатель самостоятельно выбирает жилье и договаривается с продавцом или застройщиком об условиях приобретения.

Впрочем, несмотря на гибкость использования средств, государство устанавливает четкие ограничения. В частности, приобретенное за ваучер жилье нельзя отчуждать в течение пяти лет, а покупка недвижимости у близких родственников прямо запрещена.

Компенсация за разрушенное жилье: главное — не статус, а факт потери

Программа компенсации за разрушенное или поврежденное жилье, предусмотренная законом №2923-IX, работает по принципиально иной логике, чем другие механизмы поддержки. В этом случае ключевым является не статус человека, а сам факт потери недвижимости вследствие войны.

Право на компенсацию имеют не только владельцы уничтоженного или поврежденного жилья. Речь идет также о заказчиках строительства, инвесторах, лицах, которые частично оплатили будущее жилье, а также членах жилищно-строительных кооперативов, которые фактически выкупили квартиры, но еще не успели оформить право собственности. В случае смерти владельца подать заявление могут и наследники. Если же речь идет о поврежденном общем имуществе многоквартирного дома, заявителями могут выступать объединения совладельцев, управляющие или другие уполномоченные лица.

В то же время государство определяет категории, которые имеют приоритет при рассмотрении заявлений. Прежде всего это участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, мобилизованные после 24 февраля 2022 года, многодетные семьи, люди с инвалидностью I и II групп, а также внутренне перемещенные лица.

Подать заявление можно как в электронной, так и в бумажной форме. В частности, через портал "Дія" или обратившись в ЦНАП, органы социальной защиты или к нотариусу. При этом место подачи не привязано ни к текущему месту жительства заявителя, ни к локации уничтоженного жилья.

Важно учитывать сроки: обратиться за компенсацией можно во время действия военного положения, а также в течение года после его завершения — но только в отношении объектов, разрушенных на соответствующих территориях.

Каждый объект недвижимости оформляется отдельно. Если жилье находилось в совместной собственности, заявление могут подать все совладельцы или один из них — при условии, что другие не возражают. В таком случае подача одного заявления считается общим решением.

Ключевое ограничение, о котором часто не знают заявители, касается сочетания программ. Как отмечает руководитель Ольга Термено, эти механизмы являются взаимоисключающими.

"Воспользоваться можно только одной из программ. Если человеку уже выплатили компенсацию за разрушенное жилье, он больше не считается нуждающимся в улучшении жилищных условий, а значит — не имеет права на другие виды помощи", — объясняет она.

По словам юристки, именно непонимание этого правила часто приводит к ошибкам и завышенным ожиданиям.

