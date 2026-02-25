Соцзащита военнослужащих и их семей: что гарантирует новый закон, принятый Радой

25 февраля Верховная Рада проголосовала за закон об усилении социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Он усиливает социальные гарантии и трудовые права военных и членов их семей во время военного положения и особых периодов, обеспечивая их финансовую устойчивость и защиту от потери работы.

Закон №13646 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о социальной защите военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросов") регулирует социальные, трудовые и пенсионные права военнослужащих и членов их семей во время прохождения службы, говорится на сайте Верховной Рады.

Во время службы военнослужащим гарантируются денежное довольствие, медицинская помощь, питание и снаряжение. Также законом предусмотрен отпуск по семейным обстоятельствам, лечение и реабилитация по решению военно-врачебной комиссии.

Основные положения закона №13646

Сохранение рабочего места и зарплаты: работники, которые призваны или направлены на военную службу, сохраняют свое место работы и должность на время службы. После увольнения со службы сохраняется право вернуться на работу — на должность не ниже предыдущей.

Денежная компенсация: за неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпуска выплачивается компенсация.

Социальная защита и пенсионные права: время службы засчитывается в стаж работы, страховой стаж и выслугу лет для пенсий и льгот.

Материальная поддержка семей: члены семей военнослужащих имеют преимущественное право на трудоустройство, денежную помощь при переезде, оплату больничных и единовременную помощь в случае гибели или ранения военнослужащего.

Дополнительные гарантии для военнослужащих, освобожденных из плена или интернированных: сохранение выплат, материальная помощь при лечении, компенсации за длительный стационарный уход.

Порядок оказания помощи при ранениях и гибели: установлены максимальные размеры единовременных выплат (до 15 млн грн) и порядок их начисления для военных и служб гражданской защиты. В случае пропажи без вести семья получает около 120 тыс. грн ежемесячно, а после подтверждения гибели — остальную часть предусмотренной суммы.

