Соцзахист військовослужбовців та їхніх сімей: що гарантує новий закон, ухвалений Радою

25 лютого Верховна Рада проголосувала за закон про посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. Він посилює соціальні гарантії та трудові права військових і членів їхніх сімей під час воєнного стану та особливих періодів, забезпечуючи їхню фінансову стійкість і захист від втрати роботи.

Закон №13646 ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їхніх сімей та інших питань") врегульовує соціальні, трудові та пенсійні права військовослужбовців і членів їхніх сімей під час проходження служби, йдеться на сайті Верховної Ради.

Під час служби військовослужбовцям гарантуються грошове забезпечення, медична допомога, харчування та спорядження. Також законом передбачена відпустка за сімейними обставинами, лікування та реабілітація за рішенням військово-лікарської комісії.

Основні положення закону №13646

Збереження робочого місця і зарплати: працівники, яких призвано або направлено на військову службу, зберігають своє місце роботи і посаду на час служби. Після звільнення зі служби зберігається право повернутися на роботу — на посаду не нижчу за попередню.

працівники, яких призвано або направлено на військову службу, зберігають своє місце роботи і посаду на час служби. Після звільнення зі служби зберігається право повернутися на роботу — на посаду не нижчу за попередню. Грошова компенсація: за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки виплачується компенсація.

за невикористані дні щорічної та додаткової відпустки виплачується компенсація. Соціальний захист і пенсійні права : час служби зараховується до стажу роботи, страхового стажу та вислуги років для пенсій і пільг.

: час служби зараховується до стажу роботи, страхового стажу та вислуги років для пенсій і пільг. Матеріальна підтримка родин : члени родин військовослужбовців мають переважне право на працевлаштування, грошову допомогу при переїзді, оплату лікарняних та одноразову допомогу в разі загибелі або поранення військовослужбовця.

: члени родин військовослужбовців мають переважне право на працевлаштування, грошову допомогу при переїзді, оплату лікарняних та одноразову допомогу в разі загибелі або поранення військовослужбовця. Додаткові гарантії для військовослужбовців, звільнених з полону або інтернованих : збереження виплат, матеріальна допомога під час лікування, компенсації за тривалий стаціонарний догляд.

: збереження виплат, матеріальна допомога під час лікування, компенсації за тривалий стаціонарний догляд. Порядок надання допомоги в разі поранень і загибелі: встановлено максимальні розміри одноразових виплат (до 15 млн грн) і порядок їх нарахування для військових і служб цивільного захисту. У разі зникнення безвісти сім'я отримує близько 120 тис. грн щомісяця, а після підтвердження загибелі — решту передбаченої суми.

