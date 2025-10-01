"Рай для риелторов и местных": почему аренда жилья возле линии фронта стоит как во Львове или Киеве

Неподалеку от линии фронта стоимость аренды жилья соответствует киевским или львовским ценам, а спрос на него здесь формируют преимущественно военные. Цены на аренду дома в окрестных селах тоже существенно выросли и за возможность пожить в кирпичном доме образца нескольких десятков лет назад приходится отдавать от 20 до 30 тысяч гривен в месяц.

Стоимость аренды жилья в прифронтовых населенных пунктов можно объяснить несколькими факторами, в том числе и тем, что далеко не каждый владелец желает сдавать свое помещение в пользование военным. О ситуации с арендой жилья вблизи линии фронта рассказало издание "Главком".

Спрос на аренду помещений военные формируют вдоль всей линии фронта — как в северной части Сумщины, так и на юге Запорожской и Херсонской областей. На Донетчине же помещений меньше, чем арендаторов, и цены на жилье можно сравнить с львовскими, киевскими, а то и европейскими, как рассказывают военные.

За временное жилье фронтовики платят деньги из собственного кармана, поскольку Министерство обороны Украины предусмотрело компенсацию за наем только для офицеров и контрактников, которые служат не в зоне боевых действий.

Цены на аренду жилья на Донбассе

Военный одной из бригад, которая на протяжении двух лет воюет в Донецкой области, рассказал о ценах на жилье в Краматорске и Славянске. По его словам, аренда в городах в последние годы была дорогой, а после того, как российская армия разрушила Покровск, Константиновку и Доброполье цены еще подскочили.

В Славянске, по словам военного, за квартиру с "таким-сяким" ремонтом приходится платить 10 тысяч грн, тогда как за трехкомнатную квартиру с мебелью и так называемым "евроремонтом" просят до 20 тысяч грн. Есть и более дешевые варианты — комнатки в "гостинках" без туалета за 6 тысяч грн.

"Бешеные цены на любое жилье — стандартная картина на Донбассе и на всей прифронтовой полосе Харьковской, Запорожской областей и правобережья Херсонщины", — пишет издание.

Военные в основном ищут квартиры через знакомых и предпочитают снимать жилье напрямую у владельцев, поскольку риелторы берут большие комиссионные.

Другая проблема — мошенники, которые появляются в населенных пунктах, где есть большой спрос на жилье среди военных. Один из военных поделился историей, как нашел объявление о найме в Шахтерске за 18 тысяч грн, однако оно быстро исчезло. Выяснилось, что автор был мошенником, который договаривался с разными военными одновременно и брал с людей аванс вперед.

В то же время отношение местных жителей к военным в вопросах найма жилья разное. Некоторые предлагают жилье бесплатно и просят платить только за коммунальные услуги. Однако бывают случаи, когда военные заселяются в пустой дом, а со временем появляются владельцы, которые выехали в другие регионы, и требуют уплаты денег за все месяцы проживания.

Иногда приобрести жилье — более дешевый и надежный вариант, чем арендовать, поэтому военные нередко именно так и делают.

