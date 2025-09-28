Цены на аренду в крупнейших мегаполисах мира продолжают расти: где жить дороже всего

За последние годы аренда жилья в крупнейших мегаполисах мира заметно подорожала.

На ситуацию повлияли массовый переход на удаленную работу, ограниченное предложение на рынке и рост стоимости строительства. Об этом сообщают аналитики Visual Capitalist.

Первое место по дороговизне аренды занимает Нью-Йорк. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в центре города в 2025 году составляет $4143 в месяц — на 22% больше, чем пять лет назад. Эксперты отмечают, что даже пандемия и временный отток жителей не снизили спрос: город остается мировым финансовым центром с богатой культурной жизнью.

На второй позиции — Бостон, где аренда выросла на четверть и достигла $3394. Высокая стоимость земли и стройматериалов ограничивает возведение новых домов, что подталкивает цены вверх.

Замыкает тройку Сан-Франциско. Здесь арендная плата составляет $3332 в месяц, при этом рост за пять лет оказался минимальным — всего 1%.

В Азии лидером стал Сингапур, занявший четвертое место в общем рейтинге. За пять лет цены выросли на 55% — до $3167, что стало самым высоким показателем динамики среди всех городов. В Европе первое место досталось Лондону, где аренда подорожала на 39% и теперь составляет $2985.

Серьезный скачок зафиксирован и на Ближнем Востоке: в Дубае аренда увеличилась на 54%, достигнув $2401. Город занял восьмое место в мировом списке.

В топ-10 также вошли Цюрих, Лос-Анджелес, Дублин и Амстердам. В числе европейских столиц с заметным ростом — Копенгаген (+32%), Мюнхен (+23%) и Осло (+28%).

Любопытно, что в Гонконге, который долгие годы считался одним из самых дорогих городов для жизни, цены на аренду снизились на 3% и теперь составляют $2202.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.