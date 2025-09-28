Ціни на оренду в найбільших мегаполісах світу продовжують зростати: де жити найдорожче

За останні роки оренда житла в найбільших мегаполісах світу помітно подорожчала.

На ситуацію вплинули масовий перехід на віддалену роботу, обмежена пропозиція на ринку і зростання вартості будівництва. Про це повідомляють аналітики Visual Capitalist.

Перше місце за дорожнечею оренди посідає Нью-Йорк. Середня вартість однокімнатної квартири в центрі міста 2025 року становить $4143 на місяць — на 22% більше, ніж п'ять років тому. Експерти зазначають, що навіть пандемія і тимчасовий відтік жителів не знизили попит: місто залишається світовим фінансовим центром із багатим культурним життям.

На другій позиції — Бостон, де оренда зросла на чверть і досягла $3394. Висока вартість землі та будматеріалів обмежує зведення нових будинків, що підштовхує ціни вгору.

Замикає трійку Сан-Франциско. Тут орендна плата становить $3332 на місяць, при цьому зростання за п'ять років виявилося мінімальним — лише 1%.

В Азії лідером став Сінгапур, який посів четверте місце в загальному рейтингу. За п'ять років ціни зросли на 55% — до $3167, що стало найвищим показником динаміки серед усіх міст. У Європі перше місце дісталося Лондону, де оренда подорожчала на 39% і тепер становить $2985.

Серйозний стрибок зафіксовано і на Близькому Сході: у Дубаї оренда збільшилася на 54%, досягнувши $2401. Місто посіло восьме місце у світовому списку.

До топ-10 також увійшли Цюріх, Лос-Анджелес, Дублін і Амстердам. Серед європейських столиць із помітним зростанням — Копенгаген (+32%), Мюнхен (+23%) і Осло (+28%).

Цікаво, що в Гонконзі, який довгі роки вважався одним із найдорожчих міст для життя, ціни на оренду знизилися на 3% і тепер становлять $2202.

