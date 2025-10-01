"Рай для рієлторів і місцевих": чому оренда житла біля лінії фронту вартує як у Львові чи Києві

Неподалік від лінії фронту вартість оренди житла відповідає київським чи львівським цінам, а попит на нього тут формують переважно військові. Ціни на оренду хати у навколишніх селах теж суттєво зросли й за можливість пожити у цегляному будинку зразка кількох десятків років тому доводиться віддавати від 20 до 30 тисяч гривень на місяць.

Related video

Вартість оренди житла у прифронтових населених пунктів можна пояснити кількома чинниками, зокрема й тим, що далеко не кожен власник бажає здавати своє приміщення у користування військовим. Про ситуацію з орендою житла поблизу лінії фронту розповіло видання "Главком".

Попит на оренду приміщень військові формують уздовж усієї лінії фронту — як у північній частині Сумщини, так і на півдні Запорізької та Херсонської областей. На Донеччині ж помешкань менше, ніж орендарів, й ціни на житло можна порівняти з львівськими, київськими, а то й європейськими, як розповідають військові.

За тимчасове помешкання фронтовики сплачують кошти з власної кишені, оскільки Міністерство оборони України передбачило компенсацію за найм лише для офіцерів та контрактників, які служать не у зоні бойових дій.

Ціни на оренду житла на Донбасі

Військовий однієї з бригад, яка упродовж двох років воює на Донеччині, розповів про ціни на житло у Краматорську та Слов'янську. За його словами, оренда у містах останніми роками була дорогою, а після того, як російська армія зруйнувала Покровськ, Костянтинівку та Добропілля ціни ще підскочили.

Скриншот "Главком" | вартість оренди житла у Слов'янську

У Слов'янську, за словами військового, за квартиру з "таким-сяким" ремонтом доводиться платити 10 тисяч грн, тоді як за трикімнатну квартиру з меблями та так званим "євроремонтом" просять до 20 тисяч грн. Є й дешевші варіанти — кімнатки у "гостинках" без туалету за 6 тисяч грн.

"Скажені ціни на будь-яке житло — стандартна картина на Донбасі і на всій прифронтовій смузі Харківської, Запорізької областей і правобережжя Херсонщини", — пише видання.

Військові здебільшого шукають квартири через знайомих і надають перевагу найму помешкань напряму у власників, оскільки рієлтори беруть великі комісійні.

Інша проблема — шахраї, які з'являються у населених пунктах, де є великий попит на житло серед військових. Один з військових поділився історією, як знайшов оголошення про найм у Шахтарську за 18 тисяч грн, однак воно швидко зникло. З'ясувалося, що автор був шахраєм, який домовлявся з різними військовими одночасно й брав з людей аванс наперед.

Водночас ставлення місцевих мешканців до військових у питаннях найму житла різне. Дехто пропонує помешкання безплатно й просить платити лише за комунальні послуги. Однак трапляються випадки, коли військові заселяються у порожній будинок, а з часом з'являються власники, які виїхали в інші регіони, й вимагають сплати грошей за всі місяці проживання.

Подекуди придбати помешкання — дешевший і надійніший варіант, аніж орендувати, тому військові нерідко саме так роблять.

Нагадаємо, 29 вересня медіа Finance.ua розповіло, що в одному з міст на заході України подешевшали однокімнатні квартири.

Також 28 вересня аналітики Visual Capitalist повідомляли, що ціни на оренду в найбільших магаполісах продовжують зростати.