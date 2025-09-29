В одному з міст на заході України подешевшали однушки: скільки коштує нерухомість

За останні шість місяців на ринку житла України спостерігалися незначні коливання цін, і зниження вартості однокімнатних квартир зафіксовано лише в окремих містах. Одним із таких міст став Ужгород — популярний західний регіон як серед інвесторів, так і серед орендарів.

Ужгород, який традиційно входить до трійки найдорожчих міст країни за цінами на житло, у вересні показав середню вартість однокімнатної квартири на рівні $59 200. Про це йдеться в матеріалі видання Finance.ua, заснованому на даних платформи ЛУН.

Це на 8% менше, ніж пів року тому. Водночас двокімнатні квартири в місті, навпаки, подорожчали на 7% і тепер коштують у середньому $95 000, а трикімнатні залишилися на колишньому рівні — $115 000.

Порівнюючи з іншими західними містами, можна зазначити, що найдорожчим залишається Львів — $64 500 за однокімнатну квартиру. У Чернівцях середня ціна склала $55 000, у Рівному — $52 000, у Луцьку — $50 000, Тернополі — $41 300, а Івано-Франківську — $38 500. Отже, житло в західних містах сильно різниться за вартістю: від Львова до Івано-Франківська різниця майже вдвічі.

Якщо розглядати загальнонаціональний контекст, то найдоступнішою нерухомістю залишаються Херсон ($14 000), Запоріжжя ($16 000) і Миколаїв (від $20 000). Суми та Харків замикають п'ятірку міст із найнижчими цінами на квартири — по $22 000.

Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.