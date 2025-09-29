В одном из городов на западе Украины подешевели однушки: сколько стоит недвижимость

За последние шесть месяцев на рынке жилья Украины наблюдались незначительные колебания цен, и снижение стоимости однокомнатных квартир зафиксировано лишь в отдельных городах. Одним из таких городов стал Ужгород — популярный западный регион как среди инвесторов, так и среди арендаторов.

Традиционно входящий в тройку самых дорогих городов страны по ценам на жилье, Ужгород в сентябре показал среднюю стоимость однокомнатной квартиры на уровне $59 200. Об этом говорится в материале издания Finance.ua, основанном на данных платформы ЛУН.

Это на 8% меньше, чем полгода назад. При этом двухкомнатные квартиры в городе, напротив, подорожали на 7% и теперь стоят в среднем $95 000, а трехкомнатные остались на прежнем уровне — $115 000.

Сравнивая с другими западными городами, можно отметить, что наиболее дорогим остается Львов — $64 500 за однокомнатную квартиру. В Черновцах средняя цена составила $55 000, в Ровно — $52 000, в Луцке — $50 000, Тернополь — $41 300, а Ивано-Франковск — $38 500. Таким образом, жилье в западных городах сильно различается по стоимости: от Львова до Ивано-Франковска разница почти вдвое.

Если рассматривать общенациональный контекст, то самой доступной недвижимостью остаются Херсон ($14 000), Запорожье ($16 000) и Николаев (от $20 000). Сумы и Харьков замыкают пятерку городов с самыми низкими ценами на квартиры — по $22 000.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.