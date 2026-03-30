Ціни на житло в Україні: чому вартість квадратних метрів зростає попри війну

Вартість квадратного метра житла зростає по всій Україні попри те, що в країні п'ятий рік триває повномасштабне вторгнення ЗС РФ.

Нардепка і голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі "Ранок. Live" пояснила, що зараз формує вартість житла в Україні.

Один з основних чинників - скорочення обсягів будівництва нового житла з початком війни.

"Усі девелопери досить повільно відновлювали будівництво. У нові проєкти, прямо з котловану, мені здається, взагалі ніхто не увійшов, а почали добудовувати те, що вже було", — констатує вона.

За словами Шуляк, зараз спостерігається попит на оренду житла, і він набагато вищий — ніж на купівлю. Оскільки на ринку попит перевищує пропозицію, це впливає на ціну.

Відео дня

Друга причина — суто економічна: подорожчання будматеріалів, зростання зарплат, підвищення цін на енергоносії, що в кінцевому підсумку збільшує вартість квадратних метрів.

"Сьогодні невеликий вибір у людини, якщо вона хоче скористатися "єОселею" або має власні кошти. Я не можу сказати, що ти виходиш на ринок і обираєш житло за тими параметрами, які ти хочеш. Знайти в новому будинку бюджетну квартиру з базовими умовами на кшталт укриття, ліфта, що працює під час вимкнення світла, — дуже складно", — зазначила Шуляк.

За даними порталу ЛУН, вартість квадратного метра житла в Києві коштує понад 57 000 грн, у Львові — близько 60 000 грн, в Одесі — в районі 50 000 грн, у Дніпрі — приблизно 46 000 грн, у Житомирі — 37 000 грн, а в Харкові — 29 000 грн.

Після повномасштабного вторгнення питання житла стало одним із найгостріших для військових, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. Держава запустила одразу кілька програм підтримки — від грошових компенсацій до житлових ваучерів. Однак замість простого рішення люди часто стикаються з новою проблемою: складною системою, в якій легко помилитися.

Тим часом Верховна Рада вирішила боротися з тіньовим ринком оренди житла, зареєструвавши законопроєкт №15031 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів фізичних осіб від надання в оренду об'єктів житлової нерухомості або їх частини".

Він передбачає істотне зниження податкового навантаження для фізичних осіб, а також тимчасові податкові пільги на період воєнного стану.

Нагадаємо, чому оренда житла біля лінії фронту коштує як у Львові чи Києві.